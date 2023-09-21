Активные вещества — “Л”ЛАВАНДА УЗКОЛИСТНАЯ* (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA*) ЛАВАНДА УЗКОЛИСТНАЯ* (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA*) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 4 препарата Плитка Список Лазея Капсулы, 80 мг, блистер, № 14 Schwabe В 536 аптеках от 302,79 грн Цены в аптеках Тавипек Капсулы мягкие кишечно-растворимые, 150 мг, блистер, № 30 Montavit В 207 аптеках от 160,48 грн Цены в аптеках Лазея Капсулы, 80 мг, блистер, № 28 Schwabe Нет в наличии Цены в аптеках Лазея Капсулы, 80 мг, блистер, № 56 Schwabe Нет в наличии Цены в аптеках Препараты, содержащие ЛАВАНДА УЗКОЛИСТНАЯ*