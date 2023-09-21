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Активные вещества — “Л”ЛАВАНДА УЗКОЛИСТНАЯ* (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA*)

ЛАВАНДА УЗКОЛИСТНАЯ* (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA*) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Лазея капсулы, 80 мг, блистер, № 14; Schwabe
Лазея Капсулы, 80 мг, блистер, № 14 Schwabe
В 536 аптеках
от 302,79 грн
Цены в аптеках
Тавипек капсулы мягкие кишечно-растворимые, 150 мг, блистер, № 30; Montavit
Тавипек Капсулы мягкие кишечно-растворимые, 150 мг, блистер, № 30 Montavit
В 207 аптеках
от 160,48 грн
Цены в аптеках
Лазея капсулы, 80 мг, блистер, № 28; Schwabe
Лазея Капсулы, 80 мг, блистер, № 28 Schwabe
Нет в наличии
Лазея капсулы, 80 мг, блистер, № 56; Schwabe
Лазея Капсулы, 80 мг, блистер, № 56 Schwabe
Нет в наличии