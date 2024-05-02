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Активные вещества — “Л”ЛЕВОСИМЕНДАН (LEVOSIMENDANUM)

ЛЕВОСИМЕНДАН (LEVOSIMENDANUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Прескор концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2,5 мг/мл, флакон стеклянный, 5 мл, № 1; Фармак
Прескор Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2,5 мг/мл, флакон стеклянный, 5 мл, № 1 Фармак
В 11 аптеках
от 6854,97 грн
Цены в аптеках
Симдакс концентрат для приготовления инфузионного раствора, 2,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; Orion Corporation
Симдакс Концентрат для приготовления инфузионного раствора, 2,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 Orion Corporation
В 5 аптеках
от 13300,00 грн
Цены в аптеках
Леволим концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1; РОКЕТ-ФАРМ
Леволим Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2,5 мг/мл, флакон, 5 мл, № 1 РОКЕТ-ФАРМ
Нет в наличии
ЛЕВОСИМЕНДАН (LEVOSIMENDANUM)
CAS №: 141505-33-1 C14H12N6O
USPDDN : мезоксалонитрил (–)-(p((R)-1,4,5,6-тетрагидро-4-метил-6-оксо-3-пиридазинил)фенил)гидразон.NLM : (R)-((4-(1,4,5,6-тетрагидро-4-метил-6-оксо-3-пиридазинил)фенил)гидразоно)пропандинитрил.

левосимендан увеличивает силу сокращений, но не нарушает желудочковой релаксации. Кроме того, левосимендан стимулирует вазодилатацию системных артерий, коронарных артерий и системных вен. Левосимендан является селективным ингибитором ФДЭ ІІІ. У пациентов с сердечной недостаточностью эффекты левосимендана приводят к увеличению сократительной силы миокарда и уменьшения преднагрузки и постнагрузки без побочного влияния на диастолическую функцию. Левосимендан активирует пораженный миокард у пациентов после коронарной ангиопластики или тромболизиса.
Левосимендан связывается с белками плазмы крови на 97-98%. Левосимендан метаболизируется путем конъюгации к циклическим или N-ацетилированных цистеинилглицинових и цистеиновых конъюгатов. Т½ — примерно 1 ч.

непродолжительное лечение в случае острой декомпенсированной хронической сердечной недостаточности тяжелой степени при неэффективности традиционной терапии и при состояниях, когда необходимо инотропное поддержка.

лечение начинают с дозы насыщения 6-12 мкг/кг, которую вводят в течение не менее 10 мин с последующим непрерывным введением со скоростью 0,1 мкг/кг/мин.
Рекомендуемая продолжительность введения при острой декомпенсированной тяжелой хронической сердечной недостаточности составляет 24 ч. Гемодинамические эффекты сохраняются не менее 24 ч и могут наблюдаться до 9 дней после прекращения 24-часовой инфузии.

повышенная чувствительность, тяжелая артериальная гипотензия и тахикардия, тяжелое нарушение функции почек, тяжелое нарушение функции печени, желудочковая тахикардия по типу пируэт в анамнезе.

гипокалиемия, головная боль, головокружение, желудочковая тахикардия, артериальная гипотензия, фибрилляция предсердий, тахикардия, желудочковая экстрасистолия, сердечная недостаточность, ишемия миокарда, экстрасистолы, тошнота, запор, диарея, рвота, реакции гиперчувствительности, реакции в месте введения, снижение уровня гемоглобина.

левосимендан с осторожностью применять одновременно с другими в/в вазоактивными ЛС из-за повышенного риска развития артериальной гипотензии.
Левосимендан можно без потери эффективности применять пациентам, принимающим блокаторы β-адренорецепторов и дигоксин. Сочетанное применение изосорбида мононитрата и левосимендана здоровыми добровольцами приводило к значительному потенцирование ортостатической гипотензии.

передозировка левосимендана может привести к артериальной гипотензии и тахикардии. В случае передозировки необходимо проводить длительный контроль ЭКГ, повторное определение элек
тролитов сыворотки крови и инвазивный гемодинамический мониторинг.