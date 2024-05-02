ЛЕВОСИМЕНДАН (LEVOSIMENDANUM)

левосимендан увеличивает силу сокращений, но не нарушает желудочковой релаксации. Кроме того, левосимендан стимулирует вазодилатацию системных артерий, коронарных артерий и системных вен. Левосимендан является селективным ингибитором ФДЭ ІІІ. У пациентов с сердечной недостаточностью эффекты левосимендана приводят к увеличению сократительной силы миокарда и уменьшения преднагрузки и постнагрузки без побочного влияния на диастолическую функцию. Левосимендан активирует пораженный миокард у пациентов после коронарной ангиопластики или тромболизиса.

Левосимендан связывается с белками плазмы крови на 97-98%. Левосимендан метаболизируется путем конъюгации к циклическим или N-ацетилированных цистеинилглицинових и цистеиновых конъюгатов. Т ½ — примерно 1 ч.