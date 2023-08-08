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Активные вещества — “Л”ЛАНРЕОТИД (LANREOTIDUM)

ЛАНРЕОТИД (LANREOTIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Соматулин аутожель 120 мг раствор для инъекций пролонгированного высвобождения, 120 мг, шприц, 0.5 мл, с автоматической защитной системой, 1 иглой 1,2 х 20 мм, с авт. защ. с-мой,игл.1,2х20мм, № 1; IPSEN PHARMA
Соматулин аутожель 120 мг Раствор для инъекций пролонгированного высвобождения, 120 мг, шприц, 0.5 мл, с автоматической защитной системой, 1 иглой 1,2 х 20 мм, с авт. защ. с-мой,игл.1,2х20мм, № 1 IPSEN PHARMA
В 14 аптеках
от 31823,50 грн
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Соматулин 30 мг порошок для суспензии для инъекций с пролонг. высвобождением, 30 мг, флакон, + растворитель в ампулах 2 мл, одноразовый шприц и две иглы, +раств амп 2 мл, шприц, 2 иглы, № 1; Ipsen Pharma
Соматулин 30 мг Порошок для суспензии для инъекций с пролонг. высвобождением, 30 мг, флакон, + растворитель в ампулах 2 мл, одноразовый шприц и две иглы, +раств амп 2 мл, шприц, 2 иглы, № 1 Ipsen Pharma
Нет в наличии
Форма выпуска: порошок для суспензии для инъекций с пролонгированным высвобождением, р-р для инъекций.

оказывает соматостатиноподобное действие. Снижает либерацию соматропина, пролактина, тиреотропного гормона, подавляет инкрецию инсулина, глюкагона и других биологически активных пептидов, серотонина, продукцию соляной кислоты в желудке, пищеварительных ферментов желудка и поджелудочной железы.

акромегалия, симптоматическое лечение при эндокринных опухолях гастроэнтеропанкреатической системы, профилактика осложнений после операций на поджелудочной железе, острый панкреатит, рефрактерная диарея у больных СПИДом.

в/м, дозы и режим введения подбираются индивидуально. Лечение начинают с пробной инъекции (в случае ее неэффективности дальнейшая терапия нецелесообразна) и оценивают ответную реакцию (динамику секреции гормона роста, симптомов, связанных с карциноидной опухолью и др.). При акромегалии и карциноидных опухолях назначают по 30 мг каждые 10–14 дней.

повышенная чувствительность к ланреотиду, период беременности и кормления грудью.

анорексия, тошнота, рвота, боль в животе, диарея, стеаторея, изменение толерантности к глюкозе, нарушение функции печени, холелитиаз при длительном применении, увеличение выделения соматропина опухолями гипофиза, боль, зуд и жжение в месте инъекции.

лечение должно проводиться в специализированных учреждениях. Больным сахарным диабетом следует назначать под постоянным контролем уровня глюкозы в крови (доза инсулина должна быть уменьшена, как правило, на 25%). При карциноидных опухолях пищеварительного тракта терапию начинают после ликвидации кишечной обструкции; каждые 6 мес проводят УЗИ желчного пузыря. Появление выраженной и длительной стеатореи требует назначения заместительной ферментной терапии.