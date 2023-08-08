в/м, дозы и режим введения подбираются индивидуально. Лечение начинают с пробной инъекции (в случае ее неэффективности дальнейшая терапия нецелесообразна) и оценивают ответную реакцию (динамику секреции гормона роста, симптомов, связанных с карциноидной опухолью и др.). При акромегалии и карциноидных опухолях назначают по 30 мг каждые 10–14 дней.