ЛАНРЕОТИД (LANREOTIDUM) Действующее вещество
оказывает соматостатиноподобное действие. Снижает либерацию соматропина, пролактина, тиреотропного гормона, подавляет инкрецию инсулина, глюкагона и других биологически активных пептидов, серотонина, продукцию соляной кислоты в желудке, пищеварительных ферментов желудка и поджелудочной железы.
акромегалия, симптоматическое лечение при эндокринных опухолях гастроэнтеропанкреатической системы, профилактика осложнений после операций на поджелудочной железе, острый панкреатит, рефрактерная диарея у больных СПИДом.
в/м, дозы и режим введения подбираются индивидуально. Лечение начинают с пробной инъекции (в случае ее неэффективности дальнейшая терапия нецелесообразна) и оценивают ответную реакцию (динамику секреции гормона роста, симптомов, связанных с карциноидной опухолью и др.). При акромегалии и карциноидных опухолях назначают по 30 мг каждые 10–14 дней.
повышенная чувствительность к ланреотиду, период беременности и кормления грудью.
анорексия, тошнота, рвота, боль в животе, диарея, стеаторея, изменение толерантности к глюкозе, нарушение функции печени, холелитиаз при длительном применении, увеличение выделения соматропина опухолями гипофиза, боль, зуд и жжение в месте инъекции.
лечение должно проводиться в специализированных учреждениях. Больным сахарным диабетом следует назначать под постоянным контролем уровня глюкозы в крови (доза инсулина должна быть уменьшена, как правило, на 25%). При карциноидных опухолях пищеварительного тракта терапию начинают после ликвидации кишечной обструкции; каждые 6 мес проводят УЗИ желчного пузыря. Появление выраженной и длительной стеатореи требует назначения заместительной ферментной терапии.