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Активные вещества — “Л”ЛАНСОПРАЗОЛ (LANSOPRAZOLUM)

ЛАНСОПРАЗОЛ (LANSOPRAZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Ланцерол® капсулы, 30 мг, блистер, № 10; Корпорация Артериум
Ланцерол® Капсулы, 30 мг, блистер, № 10 Корпорация Артериум
В 473 аптеках
от 56,58 грн
Цены в аптеках
Лансопрол® капсулы, 30 мг, блистер, № 28; Nobel
Лансопрол® Капсулы, 30 мг, блистер, № 28 Nobel
В 295 аптеках
от 202,14 грн
Цены в аптеках
Лансопрол® капсулы, 15 мг, блистер, № 28; Nobel
Лансопрол® Капсулы, 15 мг, блистер, № 28 Nobel
В 199 аптеках
от 119,85 грн
Цены в аптеках
Ланза капсулы, 30 мг, № 20; Genom Biotech
Ланза Капсулы, 30 мг, № 20 Genom Biotech
Нет в наличии
Форма выпуска: капсулы.
ЛАНСОПРАЗОЛ (LANSOPRAZOLUM)
CAS №: 103577-45-3 C16H14F3N3O2S
WHO, USPDDN: 2-(((3-метил-4-(2,2,2-трифлуороэтокси)-2-пиридил)метил)сульфинил)бензимидазол.
Форма выпуска: капсулы.

противоязвенное, противосекреторное средство. Специфический ингибитор протонного насоса (Н++-АТФазы). Действуя в конечной фазе желудочной секреции, угнетает продукцию хлористоводородной (соляной) кислоты в желудке независимо от природы стимулирующего фактора.

пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера — Эллисона.

суточная доза составляет 30 мг в один прием. Курс лечения — 4 нед, при необходимости лечение можно продолжить еще в течение 2–4 нед.

повышенная чувствительность к ланзопразолу, I триместр беременности, период кормления грудью.

диарея, запор, в единичных случаях — кожная сыпь.

у пациентов с циррозом печени элиминация ланзопразола замедляется. Безопасность применения ланзопразола в период беременности не установлена, в связи с этим в I триместр беременности применять препарат не следует, во II и III триместр применение возможно только в случае крайней необходимости. Эффективность и безопасность ланзопразола у детей не изучены.

пациентам, получающим теофиллин, ланзопразол назначают с осторожностью и под строгим наблюдением врача. Ланзопразол может вызвать индукцию различных ферментных систем цитохорома Р450. Антациды, содержащие гидроксид алюминия и магния, следует принимать через 2 ч после приема ланзопразола.