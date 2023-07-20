ЛАНСОПРАЗОЛ (LANSOPRAZOLUM) Действующее вещество
противоязвенное, противосекреторное средство. Специфический ингибитор протонного насоса (Н+/К+-АТФазы). Действуя в конечной фазе желудочной секреции, угнетает продукцию хлористоводородной (соляной) кислоты в желудке независимо от природы стимулирующего фактора.
пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, синдром Золлингера — Эллисона.
суточная доза составляет 30 мг в один прием. Курс лечения — 4 нед, при необходимости лечение можно продолжить еще в течение 2–4 нед.
повышенная чувствительность к ланзопразолу, I триместр беременности, период кормления грудью.
диарея, запор, в единичных случаях — кожная сыпь.
у пациентов с циррозом печени элиминация ланзопразола замедляется. Безопасность применения ланзопразола в период беременности не установлена, в связи с этим в I триместр беременности применять препарат не следует, во II и III триместр применение возможно только в случае крайней необходимости. Эффективность и безопасность ланзопразола у детей не изучены.
пациентам, получающим теофиллин, ланзопразол назначают с осторожностью и под строгим наблюдением врача. Ланзопразол может вызвать индукцию различных ферментных систем цитохорома Р450. Антациды, содержащие гидроксид алюминия и магния, следует принимать через 2 ч после приема ланзопразола.