ЛАНСОПРАЗОЛ (LANSOPRAZOLUM)

у пациентов с циррозом печени элиминация ланзопразола замедляется. Безопасность применения ланзопразола в период беременности не установлена, в связи с этим в I триместр беременности применять препарат не следует, во II и III триместр применение возможно только в случае крайней необходимости. Эффективность и безопасность ланзопразола у детей не изучены.