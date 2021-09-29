ЛОВАСТАТИН (LOVASTATINUM)

внутрь по 0,02 г 1 раз в сутки вечером во время еды. При необходимости дозу повышают 1 раз в 4 нед. Максимальная суточная доза — 0,08 г в 1–2 приема (во время завтрака и ужина). В случае снижения уровня общего ХС в крови до 3,6 ммоль/л или ХС ЛПНП до 1,94 ммоль/л дозу препарата следует снизить. При одновременном назначении ловастатина и иммуносупрессоров суточная доза ловастатина не должна превышать 20 мг.