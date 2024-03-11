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Активные вещества — “Л”ЛОРАЗЕПАМ (LORAZEPAMUM)

ЛОРАЗЕПАМ (LORAZEPAMUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Лоразепам-ЗН таблетки, 1 мг, блистер в коробке, № 10; Здоровье
Лоразепам-ЗН Таблетки, 1 мг, блистер в коробке, № 10 Здоровье
Нет в наличии
Лоразепам-ЗН раствор для инъекций, 2 мг/мл, ампула, 1 мл, в блистерах, в блистерах, № 10; Здоровье
Лоразепам-ЗН Раствор для инъекций, 2 мг/мл, ампула, 1 мл, в блистерах, в блистерах, № 10 Здоровье
Нет в наличии
M= 321,17 Да. Точка плавления — 167 °С; рКа = 13; log P (октанол-вода) = 2,39; растворимость в воде — 80 мг/л при температуре 25 °С. Почти белый порошок, очень плохорастворимый в воде.
ЛОРАЗЕПАМ (LORAZEPAMUM)
CAS №: 846-49-1 C15H10Cl2N2O2
USPDDN, RTECS, MESH: 7-хлоро-5-(o-хлорофенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-2H-1,4-бензодиазепин-2-он.

транквилизатор группы производных бензодиазепина. Обладает анксиолитическим, миорелаксантным, противосудорожным и снотворным эффектом. Оказывает седативное действие, снимает психоэмоциональное напряжение, уменьшает чувство тревоги, страха, беспокойства.

различные невротические расстройства, сопровождающиеся чувством тревоги, напряжения, страха и беспокойства; психореактивные состояния; состояния депрессии при заболеваниях вегетативной нервной системы; эмоциональные реактивные расстройства; нарушения сна (особенно в фазе засыпания).

дозу устанавливают индивидуально. Обычно назначают по 1 мг лоразепама 2–3 раза в сутки. При выраженном состоянии тревоги и возбуждения можно повысить суточную дозу до 4–6 мг. При расстройствах сна достаточно 1 мг лоразепама перед сном, при упорной бессоннице — 2–2,5 мг перед сном.
Отменять лоразепам следует постепенно, путем снижения дозы.

миастения, повышенная чувствительность к лоразепаму.

при назначении в высоких дозах могут возникнуть тошнота, рвота, головокружение, атаксия.

у лиц пожилого возраста эффект лоразепама может быть более выраженным, поэтому дозу следует снизить.
При приеме лоразепама следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами, требующей повышенного внимания и быстроты реакции. Начинать лечение лоразепамом рекомендуется в конце рабочей недели.
Лоразепам усиливает действие алкоголя.
При длительном применении лоразепама, особенно в высоких дозах, может развиваться лекарственная зависимость.
Безопасность применения лоразепама в период беременности не установлена. Следует осторожно назначать лоразепам в I триместр беременности и в период кормления грудью.

лоразепам может усиливать эффект средств, угнетающих ЦНС (включая средства для наркоза, наркотические анальгетики, этанол, ингибиторы МАО), и антидепрессантов.