ЛОРАЗЕПАМ (LORAZEPAMUM) Действующее вещество
транквилизатор группы производных бензодиазепина. Обладает анксиолитическим, миорелаксантным, противосудорожным и снотворным эффектом. Оказывает седативное действие, снимает психоэмоциональное напряжение, уменьшает чувство тревоги, страха, беспокойства.
различные невротические расстройства, сопровождающиеся чувством тревоги, напряжения, страха и беспокойства; психореактивные состояния; состояния депрессии при заболеваниях вегетативной нервной системы; эмоциональные реактивные расстройства; нарушения сна (особенно в фазе засыпания).
дозу устанавливают индивидуально. Обычно назначают по 1 мг лоразепама 2–3 раза в сутки. При выраженном состоянии тревоги и возбуждения можно повысить суточную дозу до 4–6 мг. При расстройствах сна достаточно 1 мг лоразепама перед сном, при упорной бессоннице — 2–2,5 мг перед сном.
Отменять лоразепам следует постепенно, путем снижения дозы.
миастения, повышенная чувствительность к лоразепаму.
при назначении в высоких дозах могут возникнуть тошнота, рвота, головокружение, атаксия.
у лиц пожилого возраста эффект лоразепама может быть более выраженным, поэтому дозу следует снизить.
При приеме лоразепама следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами, требующей повышенного внимания и быстроты реакции. Начинать лечение лоразепамом рекомендуется в конце рабочей недели.
Лоразепам усиливает действие алкоголя.
При длительном применении лоразепама, особенно в высоких дозах, может развиваться лекарственная зависимость.
Безопасность применения лоразепама в период беременности не установлена. Следует осторожно назначать лоразепам в I триместр беременности и в период кормления грудью.
лоразепам может усиливать эффект средств, угнетающих ЦНС (включая средства для наркоза, наркотические анальгетики, этанол, ингибиторы МАО), и антидепрессантов.