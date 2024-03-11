ЛОРАЗЕПАМ (LORAZEPAMUM)

у лиц пожилого возраста эффект лоразепама может быть более выраженным, поэтому дозу следует снизить.

При приеме лоразепама следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с механизмами, требующей повышенного внимания и быстроты реакции. Начинать лечение лоразепамом рекомендуется в конце рабочей недели.

Лоразепам усиливает действие алкоголя.

При длительном применении лоразепама, особенно в высоких дозах, может развиваться лекарственная зависимость.

Безопасность применения лоразепама в период беременности не установлена. Следует осторожно назначать лоразепам в I триместр беременности и в период кормления грудью.