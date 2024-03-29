множественная миелома (ММ).

В качестве монотерапии показан для поддерживающего лечения взрослых пациентов с впервые диагностированной ММ, перенесших трансплантацию аутологичных стволовых клеток (ТАСК).

В составе комбинированной терапии дексаметазоном, или бортезомиба и дексаметазоном, или мелфаланом и преднизоном показан для лечения взрослых пациентов с ранее нелеченной ММ, которым противопоказана трансплантация.

В комбинации с дексаметазоном для лечения взрослых пациентов с ММ, которые получили по меньшей мере одну линию предшествующей терапии.

Миелодиспластический синдром (МДС).

В качестве монотерапии для лечения взрослых пациентов с трансфузионной зависимой анемией вследствие низького- или промежуточного-1 риска возникновения МСД, связанных с изолированной делецией 5q цитогенетической аномалией, когда другие варианты лечения недостаточны или неприемлемы.