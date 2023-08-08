ЛАМИВУДИН (LAMIVUDINUM)

применение ламивудина не предупреждает возможность заражения при половом контакте или через кровь. Опыт применения ламивудина у детей младше 3 мес отсутствует. Несмотря на отсутствие прямых указаний на тератогенное действие и изменение репродуктивной функции, ламивудин следует назначать беременным только после анализа ожидаемого эффекта для женщины и риска для плода. При необходимости применения ламивудина в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

У детей с нарушениями функции почек рекомендуется коррекция режима дозирования в тех же пропорциях, как и у взрослых. Учитывая, что ламивудин выделяется почти исключительно почками, коррекции доз у лиц с нарушениями функции печени не требуется. Однако ламивудин следует применять с осторожностью у больных циррозом печени, обусловленным вирусом гепатита В, учитывая риск возникновения гепатита после отмены ламивудина. При появлении боли в животе, тошноты, рвоты или повышении уровня ферментов поджелудочной железы в плазме крови ламивудин следует отменить и не возобновлять его применение до исключения диагноза панкреатита. В период лечения следует иметь в виду возможность возникновения вторичных инфекций, вызванных сапрофитными микроорганизмами.