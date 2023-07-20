при развитии гипонатриемии ее следует компенсировать введением препаратов натрия. При применении в форме настойки: вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций, что следует учитывать при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.