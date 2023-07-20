ЛЕСПЕДЕЗА ДВУХЦВЕТНАЯ* (LESPEDEZA BICOLOR) Действующее вещество
гипоазотемическое средство растительного происхождения; оказывает противовоспалительное и диуретическое действие. Способствует уменьшению концентрации продуктов азотного обмена в крови, повышает клиренс азотистых соединений (мочевины, креатинина и мочевой кислоты), усиливает клубочковую фильтрацию. Увеличивает выведение азотистых шлаков с мочой, увеличивает диурез, повышает выведение натрия и в меньшей степени — калия.
ХПН различного происхождения, в латентной компенсированной и интермиттирующей стадии (в составе комбинированной терапии).
начальная доза — 5–15 мл/сут; средняя суточная доза — 5–10 мл; поддерживающая суточная доза при долгосрочном лечении — 2,5–5 мл в течение 15 дней каждого месяца. Принимают до еды, предварительно разведя в небольшом количестве воды.
повышенная чувствительность к препарату, период беременности и кормления грудью, детский возраст. В связи с содержанием этанола в препарате противопоказан одновременный прием дисульфирама, седативных препаратов, неселективных ингибиторов МАО, инсулина, метформина, сульфонамида.
аллергические реакции, гипонатриемия.
при развитии гипонатриемии ее следует компенсировать введением препаратов натрия. При применении в форме настойки: вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций, что следует учитывать при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
не назначают одновременно с лекарственными средствами, угнетающими ЦНС, инсулином, пероральными гипогликемическими средствами (метформин, производные сульфонилмочевины), с препаратами, обладающими дисульфирамоподобным действием.
не описана.