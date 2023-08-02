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Активные вещества — “Л”ЛАЦИДИПИН (LACIDIPINUM)

ЛАЦИДИПИН (LACIDIPINUM) Действующее вещество

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Найдено: 2 препарата
Лаципил™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 14; GlaxoSmithKline Export
Лаципил™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 14 GlaxoSmithKline Export
Нет в наличии
Лаципил™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 28; GlaxoSmithKline Export
Лаципил™ Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, блистер, № 28 GlaxoSmithKline Export
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о.
ЛАЦИДИПИН (LACIDIPINUM)
CAS №: 103890-78-4 C26H33NO6
WHO, USPDDN: 4-(o-((E)-2-карбоксивинил)фенил)-1,4-дигидро-2,6-диметил-3,5-пиридиндикарбоксиловой кислоты, 4-терт-бутил диэтиловый эфир.
RTECS: 3,5-пиридиндикарбоксиловой кислоты, 1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(2-(3-(1,1-диметилэтокси)-3-оксо-1-пропенил)фенил)-, диэтиловый эфир, (E)-.
Форма выпуска: таблетки п/о.

блокатор кальциевых каналов группы производных 1,4-дигидропиридина. Оказывает выраженное селективное действие в отношении кальциевых каналов гладкомышечных клеток сосудов. Вызывает дилатацию периферических артериол, уменьшение ОПСС и снижение АД.

АГ.

начальная доза для взрослых — 2 мг/сут. Рекомендуют принимать в одно и то же время, желательно утром. Полный терапевтический эффект развивается через 3–4 нед регулярного приема. После оценки клинической эффективности дозу можно повысить до 4–6 мг/сут.

повышенная чувствительность к лацидипину.

головная боль, приливы крови к лицу, периферические отеки, одышка, тахикардия, полиурия, астения, повышение активности ЩФ в плазме крови, аллергические реакции, проявляющиеся кожной сыпью, зудом, редко — тошнота, гиперплазия десен.

следует соблюдать осторожность при назначении лацидипина пациентам с исходно сниженной сократимостью миокарда. Пациентам с нарушением функции почек не требуется коррекции дозы.
В период беременности лацидипин можно применять только в том случае, если предполагаемая польза для будущей матери превышает потенциальный риск для плода.

при одновременном применении с блокаторами β-адренорецепторов, диуретиками возможно усиление гипотензивного действия лацидипина. При одновременном применении с циметидином концентрация лацидипина в плазме крови возрастает.