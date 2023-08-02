ЛАЦИДИПИН (LACIDIPINUM)

следует соблюдать осторожность при назначении лацидипина пациентам с исходно сниженной сократимостью миокарда. Пациентам с нарушением функции почек не требуется коррекции дозы.

В период беременности лацидипин можно применять только в том случае, если предполагаемая польза для будущей матери превышает потенциальный риск для плода.