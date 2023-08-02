ЛАЦИДИПИН (LACIDIPINUM) Действующее вещество
RTECS: 3,5-пиридиндикарбоксиловой кислоты, 1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(2-(3-(1,1-диметилэтокси)-3-оксо-1-пропенил)фенил)-, диэтиловый эфир, (E)-.
блокатор кальциевых каналов группы производных 1,4-дигидропиридина. Оказывает выраженное селективное действие в отношении кальциевых каналов гладкомышечных клеток сосудов. Вызывает дилатацию периферических артериол, уменьшение ОПСС и снижение АД.
АГ.
начальная доза для взрослых — 2 мг/сут. Рекомендуют принимать в одно и то же время, желательно утром. Полный терапевтический эффект развивается через 3–4 нед регулярного приема. После оценки клинической эффективности дозу можно повысить до 4–6 мг/сут.
повышенная чувствительность к лацидипину.
головная боль, приливы крови к лицу, периферические отеки, одышка, тахикардия, полиурия, астения, повышение активности ЩФ в плазме крови, аллергические реакции, проявляющиеся кожной сыпью, зудом, редко — тошнота, гиперплазия десен.
следует соблюдать осторожность при назначении лацидипина пациентам с исходно сниженной сократимостью миокарда. Пациентам с нарушением функции почек не требуется коррекции дозы.
В период беременности лацидипин можно применять только в том случае, если предполагаемая польза для будущей матери превышает потенциальный риск для плода.
при одновременном применении с блокаторами β-адренорецепторов, диуретиками возможно усиление гипотензивного действия лацидипина. При одновременном применении с циметидином концентрация лацидипина в плазме крови возрастает.