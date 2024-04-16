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Активные вещества — “П”ПУСТЫРНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ/ПЯТИЛОПАСТНЫЙ* (LEONURUS CARDIACA/QUINQUELOBATUS GILIB.*)

ПУСТЫРНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ/ПЯТИЛОПАСТНЫЙ* (LEONURUS CARDIACA/QUINQUELOBATUS GILIB.*) Действующее вещество

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Найдено: 17 препаратов
Пустырника настойка настойка, 25 мл, флакон, № 1; Виола ФФ
Пустырника настойка Настойка, 25 мл, флакон, № 1 Виола ФФ
В 460 аптеках
от 15,00 грн
Цены в аптеках
Пустырник-Вишфа настойка для орального применения, 25 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пустырник-Вишфа Настойка для орального применения, 25 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 441 аптеке
от 17,37 грн
Цены в аптеках
Пустырника трава трава резано-прессованная, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Пустырника трава Трава резано-прессованная, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 376 аптеках
от 25,31 грн
Цены в аптеках
Пустырника трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Пустырника трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 352 аптеках
от 24,65 грн
Цены в аптеках
Пустырника трава трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20; Виола ФФ
Пустырника трава Трава, 1,5 г, фильтр-пакет, № 20 Виола ФФ
В 159 аптеках
от 42,08 грн
Цены в аптеках
Пустырника настойка настойка, 25 мл, флакон, № 1; Тернофарм
Пустырника настойка Настойка, 25 мл, флакон, № 1 Тернофарм
В 123 аптеках
от 10,09 грн
Цены в аптеках
Пустырника настойка ; Фитофарм
Пустырника настойка Фитофарм
В 104 аптеках
от 17,42 грн
Цены в аптеках
Пустырника настойка настойка, 50 мл, флакон, № 1; Тернофарм
Пустырника настойка Настойка, 50 мл, флакон, № 1 Тернофарм
В 98 аптеках
от 27,56 грн
Цены в аптеках
Пустырника настойка настойка для перорального применения, 25 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пустырника настойка Настойка для перорального применения, 25 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 83 аптеках
от 17,77 грн
Цены в аптеках
Пустырник таблетки, 14 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 40; Лубныфарм
Пустырник Таблетки, 14 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 40 Лубныфарм
В 63 аптеках
от 35,68 грн
Цены в аптеках
Пустырника настойка настойка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Пустырника настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 9 аптеках
от 20,00 грн
Цены в аптеках
Пустырника настойка настойка, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1; Тернофарм
Пустырника настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Тернофарм
В 8 аптеках
от 12,00 грн
Цены в аптеках
Пустырника настойка настойка для внутреннего применения, 25 мл, флакон, № 1; Лубныфарм
Пустырника настойка Настойка для внутреннего применения, 25 мл, флакон, № 1 Лубныфарм
В 6 аптеках
от 20,50 грн
Цены в аптеках
Пустырника трава трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Пустырника трава Трава, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
В 4 аптеках
от 20,46 грн
Цены в аптеках
Пустырника настойка настойка, 25 мл, флакон, тм а+, тм а+, № 1; Тернофарм
Пустырника настойка Настойка, 25 мл, флакон, тм а+, тм а+, № 1 Тернофарм
В 3 аптеках других городов
от 18,00 грн
Цены в других городах
Пустырника трава трава, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Лубныфарм
Пустырника трава Трава, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Лубныфарм
Нет в наличии
Пустырника настойка настойка для перорального применения, 25 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пустырника настойка Настойка для перорального применения, 25 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Форма выпуска: трава резано-прессованная, настойка для перорального применения.

трава пустырника содержит эфирное масло, сапонины, дубильные вещества, алкалоиды. Оказывает седативное, гипотензивное действие.

повышенная возбудимость, невроз, вегетососудистая дистония, ранние стадии артериальной гипертензии.

настой готовят из 15 г травы на 1 стакан воды, принимают по 1 столовой ложке 3–4 раза в сутки до еды. Настойку назначают по 30–50 капель 3–4 раза в сутки до еды.

повышенная чувствительность.

редко — повышенная утомляемость, сонливость, головокружение.