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Нет в наличии
Пустырника настойка Настойка для перорального применения, 25 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Форма выпуска: трава резано-прессованная, настойка для перорального применения.
трава пустырника содержит эфирное масло, сапонины, дубильные вещества, алкалоиды. Оказывает седативное, гипотензивное действие.
повышенная возбудимость, невроз, вегетососудистая дистония, ранние стадии артериальной гипертензии.
настой готовят из 15 г травы на 1 стакан воды, принимают по 1 столовой ложке 3–4 раза в сутки до еды. Настойку назначают по 30–50 капель 3–4 раза в сутки до еды.
повышенная чувствительность.
редко — повышенная утомляемость, сонливость, головокружение.