ЛАВАНДА ШИРОКОЛИСТНАЯ* (LAVANDULA LATIFOLIA*) Действующее вещество
соцветия лаванды широколистной (Lavanda latifolia) содержат лавандовое масло, которое обладает антидепрессивным, анксиолитическим и успокаивающим действием. Линалоол - основной компонент лавандового масла, взаимодействует с глютаматовыми рецепторами, подавляет захват глютамата, а также его высвобождение и модулирует ГАМК-рецепторы.
лечение легких или умеренных форм тревожных расстройств с наличием следующих симптомов: нервного напряжения, раздражительности, беспокойства.
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет по 80 мг масла лаванды в сутки.
гиперчувствительность к лавандовому маслу, умеренное или тяжелое нарушение функции печени, возраст до 12 лет.
со стороны желудочно-кишечного тракта: часто - желудочно-кишечные расстройства (в основном отрыжка); со стороны кожи и подкожных тканей/со стороны иммунной системы: часто - кожные аллергические реакции.
применение в период беременности и кормления грудью. Применение лавандового масла в период беременности и кормления грудью не рекомендуется.