соцветия лаванды широколистной (Lavanda latifolia) содержат лавандовое масло, которое обладает антидепрессивным, анксиолитическим и успокаивающим действием. Линалоол - основной компонент лавандового масла, взаимодействует с глютаматовыми рецепторами, подавляет захват глютамата, а также его высвобождение и модулирует ГАМК-рецепторы.