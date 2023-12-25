внутрь за 1 ч до или через 1 ч после еды. Курс лечения лапатинибом может проводиться только специалистом, имеющим опыт применения противоопухолевых препаратов.

Лапатиниб принимается в комбинации с капецитабином.

Рекомедуемая доза лапатиниба — 1250 мг (5 таблеток) 1 раз в сутки ежедневно.

Пропущенная доза лапатиниба не восполняется, то есть принимать пропущенную дозу, уменьшая интервал между приемами, не следует.

Рекомендуемая доза капецитабина — 2000 мг/м2/сут в 2 приема (каждые 12 ч) ежедневно с 1-го по 14-й дни, каждый 21-дневный цикл. Рекомендуется принимать капецитабин с едой или в течение 30 мин после еды.

Приостановка приема лапатиниба или снижение дозы проводится при:

нарушениях со стороны сердечно-сосудистой системы. Лечение лапатинибом должно быть прекращено в случае появления симптомов снижения фракции выброса левого желудочка до ІІІ степени или больше (по классификации побочных явлений Национального института рака), или в случае снижения ниже границы допустимой нормы. Лечение лапатинибом может быть возобновлено не ранее чем через 2 нед в более низкой дозе (1000 мг/ сут) и только если уровень фракции выброса левого желудочка находится в допустимых границах нормы.

Интерстициальный легочной процесс/пневмонит. Лечение лапатинибом должно быть прекращено в случае появления легочных симптомов, свидетельствующих о развитии интерстициального легочного процесса/пневмонита ІІІ степени или больше (по классификации побочных явлений Национального института рака).

Другие проявления токсичности препарата. Решение о прекращении применения или изменении дозирования препарата может быть принято, когда уровень развивающихся токсических эффектов больше или равен ІІ степени по классификации побочных явлений Национального института рака. Лечение может быть начато снова с дозы 1250 мг/сут, если уровень токсических эффектов снизился до І степени и меньше. В случае повторного возникновения токсических эффектов доза лапатиниба должна быть снижена до 1000 мг/сут.

Дети. Нет опыта применения у детей.

Пациенты пожилого возраста. Не отмечено различий в эффективности, переносимости и безопасности лапатиниба в зависимости от возраста.

Пациенты с нарушением функции почек. Не требуется коррекции режима дозирования у пациентов с нарушением функции почек.

Пациенты с нарушением функции печени. Недостаточно данных для формирования конкретных рекомендаций по коррекции режима дозирования у пациентов с нарушением функции печени.