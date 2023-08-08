основным механизмом действия кагоцела является способность индуцировать продукцию интерферона. Кагоцел вызывает образование в организме человека так называемого позднего интерферона, являющегося смесью интерферонов, обладающих высокой противовирусной активностью. Кагоцел вызывает продукцию интерферона практически во всех популяциях клеток, принимающих участие в противовирусном ответе организма: Т- и В- лимфоцитах, макрофагах, гранулоцитах, фибробластах, эндотелиальных клетках. При приеме внутрь одной дозы кагоцела титр интерферона в плазме крови достигает максимальных значений через 48 ч. Интерфероновый ответ организма на введение кагоцела характеризуется продолжительной (до 4–5 сут) циркуляцией интерферона в кровотоке. Динамика накопления интерферона в кишечнике при приеме внутрь кагоцела не совпадает с динамикой титров циркулирующего интерферона. В плазме крови концентрация интерферона достигает высоких значений лишь через 48 ч после приема кагоцела, в то время как в кишечнике максимум продукции интерферона отмечается уже через 4 ч.

Кагоцел в терапевтических дозах нетоксичен, не кумулирует в организме, не вызывает аллергических реакций. Не обладает мутагенными и тератогенными свойствами. Кагоцел не канцерогенен и не обладает змбриотоксическим действием.

Наибольшая эффективность при лечении кагоцелом достигается при его назначении не позднее 4-го дня от начала острой инфекции. В профилактических целях может применяться в любые сроки, в том числе и непосредственно после контакта с возбудителем инфекции.

Через 24 ч после введения в организм кагоцел накапливается в основном в печени, в меньшей степени — в легких, тимусе, селезенке, почках, лимфоузлах. Низкая концентрация отмечается в жировой ткани, сердце, мышцах, семенниках, мозгу, плазме крови. Низкое содержание кагоцела в головном мозгу объясняется высокой молекулярной массой соединения, затрудняющей его проникновение через ГЭБ. В плазме крови находится преимущественно в связанном виде. При ежедневном многократном введении кагоцела объем распределения колеблется в широких пределах в различных органах. Особенно выражено накопление кагоцела в селезенке и лимфатических узлах. При приеме внутрь в общий кровоток попадает около 20% введенной дозы кагоцела. Всосавшийся кагоцел циркулирует в крови в основном в связанной с макромолекулами форме: с липидами — 47%, с белками — 37%. Несвязанная часть составляет около 16%. Из организма выводится преимущественно через кишечник: через 7 сут из организма выводится 88% введенной дозы, из них 90% — с калом, 10% — с мочой.