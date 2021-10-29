ИНСУЛИН НЕЙТРАЛЬНЫЙ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ (INSULINI INJECTIO NEUTRALIS) Действующее вещество
препарат инсулина короткого действия. Понижает уровень глюкозы в крови, усиливает ее усвоение тканями, усиливает липогенез и гликогеногенез, синтез белка, снижает скорость продукции глюкозы печенью. Начало действия через 20–30 мин после подкожного введения. Максимальный эффект отмечается в промежутке между 1 и 3 ч. Продолжительность действия 6–8 ч. Профиль действия препаратов инсулина нейтрального зависит от дозы и отражает значительные индивидуальные отклонения.
сахарный диабет I типа; сахарный диабет II типа (при резистентности к пероральным гипогликемизирующим средствам), частичная резистентность к пероральным гипогликемизирующим средствам (в составе комбинированной терапии), интеркуррентные заболевания, период беременности (при неэффективности диетотерапии). Учитывая быстрое развитие эффекта препарат назначают пациентам с диабетическим кетоацидозом, кетоацидотической и гиперосмолярной комой.
доза инсулина определяется индивидуально в каждом конкретном случае на основании концентрации глюкозы в крови до еды и через 1 и 2 ч после еды. Препарат можно вводить п/к, в/м или в/в. Все пути введения могут использоваться для длительной непрерывной инфузии инсулиновым насосом (дозатором инсулина). Инсулин нейтральный в качестве монотерапии назначают 3–6 раз/сут. В течение 30 мин после введения препарата необходимо принять пищу. При индивидуальном подборе инсулинотерапии можно сочетать его с длительнодействующими инсулинами.
гипогликемия, инсулинома.
гипогликемические состояния; гипогликемическая прекома и кома; гиперемия и зуд в месте инъекции препарата; редко — аллергические реакции в виде кожной сыпи, ангионевротического отека, отека гортани, анафилактического шока. При длительном применении препарата — липодистрофия. Возможны преходящие нарушения рефракции. У большинства больных при применении монопиковых инсулинов повышается титр антиинсулиновых антител, иногда до терапевтически значимых величин, что усугубляет гликемию. При применении монокомпонентных инсулинов титр повышается в меньшей степени.
При первичном назначении инсулина, смене его вида или при наличии значительных физических или психических стрессов возможно снижение способности к концентрации внимания, скорости психических и двигательных реакций.
дозу инсулина необходимо корректировать в следующих случаях: при изменениях характера и режима питания, повышенной физической нагрузке, инфекционных заболеваниях, хирургических вмешательствах, в период беременности, нарушении функции щитовидной железы, болезни Аддисона, гипопитуитризме, почечной недостаточности и сахарном диабете у лиц старше 65 лет.
препарат можно смешивать в шприце с другими высокоочищенными инсулинами. При смешивании с цинковыми суспензиями инсулина инъекцию необходимо сделать сразу. При смешивании длительнодействующих инсулинов с короткодействующими, препарат необходимо первым набрать в шприц.
Гипогликемизирующий эффект инсулина усиливают ингибиторы МАО, алкоголь, неселективные β-адреноблокаторы, сульфаниламиды; снижают — пероральные контрацептивы, ГКС, тиреоидные гормоны, тиазидные диуретики.
проявляется гипогликемией. Если больной в сознании необходимо назначить глюкозу внутрь, при потере сознания необходимо п/к, в/м или в/в ввести глюкагон или в/в глюкозу.