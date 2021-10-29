доза инсулина определяется индивидуально в каждом конкретном случае на основании концентрации глюкозы в крови до еды и через 1 и 2 ч после еды. Препарат можно вводить п/к, в/м или в/в. Все пути введения могут использоваться для длительной непрерывной инфузии инсулиновым насосом (дозатором инсулина). Инсулин нейтральный в качестве монотерапии назначают 3–6 раз/сут. В течение 30 мин после введения препарата необходимо принять пищу. При индивидуальном подборе инсулинотерапии можно сочетать его с длительнодействующими инсулинами.