ИЗОФЛУРАН (ISOFLURANUM)

индукция. Рекомендуется начинать индукцию изофлураном при концентрации 0,5%. Концентрации 1,5-3%, как правило, вызывают хирургическую анестезию за 7-10 мин.

Поддержание. Стойка анестезия для операции с применением изофлурана поддерживается в концентрации от 1% до 2,5% в смеси кислорода/70% закиси азота. Дополнительная инспирация изофлураном (от 0,5% до 1%) может быть необходима при более низких уровнях закиси азота или когда изофлуран применяется один или с воздушно-кислородной смесью.

Восстановление. Концентрация изофлурана может быть снижена до 0,5% в начале закрытия операционной раны, а затем до 0% в конце операции, при условии, что анестезиолог убедился, что эффект любого препарата, блокирующего нервную систему, был преодолено и пациент больше не парализован.