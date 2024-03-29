ИЗОФЛУРАН (ISOFLURANUM) Действующее вещество
RTECS: 2-хлоро-2-(дифлуорометокси)-1,1,1-трифлуороэтан.
средство для ингаляционного наркоза. Вызывает быстрое наступление общей анестезии, ослабление глоточного и гортанного рефлекса, умеренную миорелаксацию. При увеличении глубины общей анестезии пропорционально снижается АД (снижается в стадии индукции, но нормализуется в фазе хирургической анестезии, дальнейшее углубление анестезии приводит к значительному снижению АД), сердечный ритм не изменяется, ослабляется самостоятельное дыхание. При глубокой общей анестезии возрастает мозговой кровоток, что может приводить к транзиторному повышению давления СМЖ. При поддерживаемом дыхании и нормальном парциальном давлении кислорода минутный объем кровообращения не зависит от глубины анестезии. Чувствительность миокарда к катехоламинам повышается незначительно. Не вызывает избыточной секреции слюнных и трахеобронхиальных желез. Глубину наркоза легко изменить.
Быстро выводится из организма (в основном через дыхательные пути). В период после наркоза только 0,17% введенной дозы обнаруживается в моче в виде метаболитов.
индукция и поддержание общей ингаляционной анестезии.
индукция. Рекомендуется начинать индукцию изофлураном при концентрации 0,5%. Концентрации 1,5-3%, как правило, вызывают хирургическую анестезию за 7-10 мин.
Поддержание. Стойка анестезия для операции с применением изофлурана поддерживается в концентрации от 1% до 2,5% в смеси кислорода/70% закиси азота. Дополнительная инспирация изофлураном (от 0,5% до 1%) может быть необходима при более низких уровнях закиси азота или когда изофлуран применяется один или с воздушно-кислородной смесью.
Восстановление. Концентрация изофлурана может быть снижена до 0,5% в начале закрытия операционной раны, а затем до 0% в конце операции, при условии, что анестезиолог убедился, что эффект любого препарата, блокирующего нервную систему, был преодолено и пациент больше не парализован.
повышенная чувствительность, желтуха и/или лихорадка неизвестного генеза, пациентам с нарушениями функции печени или эозинофилией после введения изофлурана или иного галогенсодержащие анестетика.
злокачественная гипертермия, гиперкалиемия, повышенный уровень КФК, миоглобинурия, анафилактические реакции, гиперчувствительность, нарушение функции печени, остановка сердца, артериальная гипотензия, угнетение дыхания, аритмия, брадикардия, геморрагии, изменение настроения, карбоксигемоглобинемия, рабдомиолиз.
изофлуран совместим со всеми наиболее часто применимыми миорелаксантами, действие которых он значительно усиливает.
Введение эпинефрина во время анестезии изофлураном может привести к желудочковой или наджелудочковой аритмии.
Изофлуран может вызвать выраженную гипотензию у пациентов, получающих терапию антагонистами кальция.
Ингибиторы МАО повышают эффекты общих анестетиков.
Применение блокаторов β-адренорецепторов в периоперационном периоде снижает способность изофлурана увеличивать ЧСС.
Опиоидные анальгетики усиливают угнетающее влияние изофлурана на дыхательную функцию.
изфолураном приводит к значительному угнетение дыхания и к заметному снижению АД, причем последнего — в основном за счет периферической вазодилатации, а не прямой депрессии миокарда. Если обнаружится факт передозировки, следует немедленно прекратить введение препарата, обеспечить проходимость дыхательных путей и провести вентиляцию легких кислородом, или контролируемую вентиляцию.