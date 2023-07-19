ИЗОДИБУТ* (ISODIBUTUM*) Действующее вещество
Форма выпуска: таблетки.
ингибитор альдозоредуктазы. Снижает активность фермента в различных органах и тканях (хрусталике, почках, головном мозгу, седалищном нерве, аорте). Замедляет прогрессирование катаракты.
профилактика и лечение осложнений сахарного диабета — диабетической ангиопатии, нейропатии, ретинопатии, нефропатии, диабетической катаракты.
внутрь до еды по 0,5 г 3–4 раза в сутки, суточная доза не должна превышать 4 г. Курс лечения — 3 мес.
повышенная чувствительность к изодибуту.
аллергические реакции.