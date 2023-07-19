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Активные вещества — “И”ИЗОДИБУТ* (ISODIBUTUM*)

ИЗОДИБУТ* (ISODIBUTUM*) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Изодибут® таблетки, 0,5 г, блистер, № 30; Фармак
Изодибут® Таблетки, 0,5 г, блистер, № 30 Фармак
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки.

ингибитор альдозоредуктазы. Снижает активность фермента в различных органах и тканях (хрусталике, почках, головном мозгу, седалищном нерве, аорте). Замедляет прогрессирование катаракты.

профилактика и лечение осложнений сахарного диабета — диабетической ангиопатии, нейропатии, ретинопатии, нефропатии, диабетической катаракты.

внутрь до еды по 0,5 г 3–4 раза в сутки, суточная доза не должна превышать 4 г. Курс лечения — 3 мес.

повышенная чувствительность к изодибуту.

аллергические реакции.