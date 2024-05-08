ЙОПАМИДОЛ (IOPAMIDOLUM) Действующее вещество
RTECS: L-(+)-N,N'-бис(2-гидрокси-1-гидроксиметилэтил)-2,4,6-трииодо-5-лактамид изофталамид.
водорастворимое рентгеноконтрастное средство. Молекула имеет неионную природу, р-р обладает низким осмотическим давлением, что способствует хорошей местной и системной переносимости. Используют в качестве контрастного средства для внутритекального, в/а и в/в введения.
миелорадикулография, цистернография, вентрикулография; церебральная ангиография, коронарная ангиография, грудная аортография, аортография брюшного отдела аорты, ангиокардиография, селективная висцеральная артериография, периферическая артериография, венография, цифровая субтракционная ангиография; в/в урография, компьютерная томография; артрография (фистулография).
исследования в нейрологии: 5–15 мл (200–300 мг йода на 1 мл). Ангиография: для проведения церебральной ангиографии — 5–10 мл болюсно (300 мг йода на мл); для проведения коронарной ангиографии, грудной аортографии, аортографии брюшной полости, ангиокардиографии — 1,0–1,2 мл/кг (370 мг йода на 1 мл); для проведения селективной висцеральной артериографии — 300–370 мг йода на 1 мл; для проведения периферической артериографии рекомендовано введение 40–50 мл р-ра (300–370 мг йода на 1 мл); для проведения венографии рекомендовано введение 30–50 мл (300 мг йода на 1 мл); для проведения цифровой ангиографии — 200–370 мг йода на 1 мл. Урография: рекомендуемые дозы — 30–50 мл. При проведении компьютерной томографии — 0,5–2 мл/кг (300–370 мг йода на 1 мл) в/в болюсно или капельно. Артрография: рекомендуемая доза — 300 мг йода на 1 мл.
повышенная чувствительность к йопамидолу; макроглобулинемия Вальденстрема, множественная миелома, печеночная и/или почечная недостаточность, выраженный тиреотоксикоз.
тошнота, рвота, гиперемия кожи, жар, головная боль, острый ринит или отек гортани, лихорадка, повышенное потоотделение, астенический синдром, головокружение, бледность, одышка, снижение АД, сыпь, тахикардия, возбуждение, цианоз, потеря сознания, судороги. Если во время обследования развивается эпилептический припадок — в/в вводят диазепам или фенобарбитал натрия.
открытый флакон необходимо использовать немедленно. Следует избегать использования оборудования, в котором р-р может войти в прямой контакт с поверхностью, содержащей медь. Обследуя детей раннего возраста, нельзя ограничивать потребление ими жидкости перед введением гипертонического контрастного р-ра, а также контролировать любой дисбаланс воды и электролитов. У беременных и больных с гипертиреозом следует применять йодосодержащую контрастную среду, только если это крайне необходимо. Следует иметь в виду, что захват йода в щитовидной железе будет уменьшаться в течение нескольких дней (а иногда и 2 нед) после применения йодосодержащей контрастной среды.
антипсихотические средства, анальгетики, антигистаминные, противорвотные, седативные средства фенотиазиновой группы хотя и повышают порог судорожной готовности, но если возможно лечение подобными средствами следует прекратить не менее чем за 48 ч до введения контрастной среды и не возобновлять ранее чем через 12 ч после окончания процедуры. Нельзя смешивать с другими препаратами в одном объеме.