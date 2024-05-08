ЙОПАМИДОЛ (IOPAMIDOLUM)

открытый флакон необходимо использовать немедленно. Следует избегать использования оборудования, в котором р-р может войти в прямой контакт с поверхностью, содержащей медь. Обследуя детей раннего возраста, нельзя ограничивать потребление ими жидкости перед введением гипертонического контрастного р-ра, а также контролировать любой дисбаланс воды и электролитов. У беременных и больных с гипертиреозом следует применять йодосодержащую контрастную среду, только если это крайне необходимо. Следует иметь в виду, что захват йода в щитовидной железе будет уменьшаться в течение нескольких дней (а иногда и 2 нед) после применения йодосодержащей контрастной среды.