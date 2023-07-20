идаруцизумаб это специфический антидот дабигатрана. Идаруцизумаб представляет собой фрагмент моноклональных антител человека (Fab), который связывается с дабигатраном с очень высоким сродством, примерно в 300 раз выше, чем связующее сродство дабигатрана к тромбину.

Объем распределения в равновесном состоянии — 8,9 л. Т ½ в начальной фазе — 47 мин, а в терминальной фазе — 10,3 ч. Общий клиренс — 47,0 мл/мин.