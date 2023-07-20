Все аптеки Украины
Активные вещества — “И”ИДАРУЦИЗУМАБ (IDARUCIZUMABUM)

ИДАРУЦИЗУМАБ (IDARUCIZUMABUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 1 препарат
Праксбайнд® раствор для инъекций и инфузий, 2,5 г/мл, флакон, 50 мл, № 2; Boehringer Ingelheim
Праксбайнд® Раствор для инъекций и инфузий, 2,5 г/мл, флакон, 50 мл, № 2 Boehringer Ingelheim
Нет в наличии

идаруцизумаб это специфический антидот дабигатрана. Идаруцизумаб представляет собой фрагмент моноклональных антител человека (Fab), который связывается с дабигатраном с очень высоким сродством, примерно в 300 раз выше, чем связующее сродство дабигатрана к тромбину.
Объем распределения в равновесном состоянии — 8,9 л. Т½ в начальной фазе — 47 мин, а в терминальной фазе — 10,3 ч. Общий клиренс — 47,0 мл/мин.

идаруцизумаб является специфическим антидотом дабигатрана.
Идаруцизумаб показан пациентам, которые принимают дабигатран, и которым необходимо немедленное проведение неотложной операции/экстренных манипуляций или при возникновении угрозы жизни или при неконтролируемой кровотечении.

применяют в/в в виде 2-х инфузий в течение 5-10 мин. Рекомендуемая доза идаруцизумаба составляет 5 г.

отсутствуют.

не выявлено никаких побочных реакций.

исследования взаимодействия идаруцизумаба с другими лекарственными средствами не проводились.

опыта в отношении передозировки нет.