ИДАРУЦИЗУМАБ (IDARUCIZUMABUM) Действующее вещество
идаруцизумаб это специфический антидот дабигатрана. Идаруцизумаб представляет собой фрагмент моноклональных антител человека (Fab), который связывается с дабигатраном с очень высоким сродством, примерно в 300 раз выше, чем связующее сродство дабигатрана к тромбину.
Объем распределения в равновесном состоянии — 8,9 л. Т½ в начальной фазе — 47 мин, а в терминальной фазе — 10,3 ч. Общий клиренс — 47,0 мл/мин.
идаруцизумаб является специфическим антидотом дабигатрана.
Идаруцизумаб показан пациентам, которые принимают дабигатран, и которым необходимо немедленное проведение неотложной операции/экстренных манипуляций или при возникновении угрозы жизни или при неконтролируемой кровотечении.
применяют в/в в виде 2-х инфузий в течение 5-10 мин. Рекомендуемая доза идаруцизумаба составляет 5 г.
отсутствуют.
не выявлено никаких побочных реакций.
исследования взаимодействия идаруцизумаба с другими лекарственными средствами не проводились.
опыта в отношении передозировки нет.