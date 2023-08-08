в виде монотерапии для лечения мантийноклеточной лимфомы у взрослых пациентов с рецидивом или отсутствием ответа на предыдущее лечение.

В виде монотерапии для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза у взрослых пациентов, ранее не получавших лечения.

В виде монотерапии или в комбинации с бендамустином и ритуксимабом для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза у взрослых пациентов, получивших не менее 1 курс лечения.

В виде монотерапии для лечения макроглобулинемии Вальденстрема у взрослых пациентов, получивших минимум один курс лечения, или в качестве терапии первой линии у пациентов, которым нельзя проводить химио-иммунотерапию.