ИБРУТИНИБ (IBRUTINIBUM) Действующее вещество
ибрутиниб — мощный низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы Брутона (BTK). Исследования показали подавление ибрутинибом пролиферации и выживания злокачественных В-клеток in vivo, а также миграцию клеток и их адгезию к субстратов in vitro.
Ибрутиниб после перорального применения быстро всасывается в ЖКТ. Tmax — 1-2 ч.
Ибрутиниб метаболизируется с участием CYP3A4 с образованием дигидродиольного метаболита.
Т½ — 4-13 ч.
в виде монотерапии для лечения мантийноклеточной лимфомы у взрослых пациентов с рецидивом или отсутствием ответа на предыдущее лечение.
В виде монотерапии для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза у взрослых пациентов, ранее не получавших лечения.
В виде монотерапии или в комбинации с бендамустином и ритуксимабом для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза у взрослых пациентов, получивших не менее 1 курс лечения.
В виде монотерапии для лечения макроглобулинемии Вальденстрема у взрослых пациентов, получивших минимум один курс лечения, или в качестве терапии первой линии у пациентов, которым нельзя проводить химио-иммунотерапию.
мантийноклеточная лимфома
Рекомендуемая доза ибрутиниба для лечения ГКБ — 560 мг (4 капс) 1 раз в сутки.
Хронический лимфоцитарный лейкоз и макроглобулинемия Вандельстрема
Рекомендуемая доза ибрутиниба для лечения ХЛЛ в качестве монотерапии или в комбинации с другими лекарственными средствами — 420 мг (3 капс) 1 раз в сутки.
Рекомендуемая доза ибрутиниба для лечения МВ — 420 мг (3 капс) 1 раз в сутки.
Лечение продолжают до прогрессирования заболевания или пока пациент переносит лечение.
повышенная чувствительность. одновременное применение с ЛС, содержащих зверобой.
пневмония, инфекция верхних дыхательных путей, синусит, инфекционные заболевания кожи, сепсис, инфекции мочевыводящих путей, нейтропения, тромбоцитопения, анемия, лимфоцитоз, лейкостаз, синдром лизиса опухоли, интерстициальные заболевания легких, нечеткость зрения, субдуральная гематома, петехии, диарея, рвота, запор, крапивница и др.
следует избегать одновременного применения ибрутиниба с мощными или умеренными ингибиторами CYP3A4, поскольку такое применение может привести к увеличению концентрации ибрутиниба в плазме крови.
Применение ибрутинибу с индукторами CYP3A4 может снижать концентрации ибрутиниба в плазме крови.