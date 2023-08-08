ИЗОКОНАЗОЛ (ISOCONAZOLUM) Действующее вещество
Форма выпуска: крем.
CAS №: 27523-40-6 C18H14Cl4N2O
USPDDN: 1-(2,4-дихлоро-β-((2,6-дихлоробензил)окси)фенэтил)имидазол.
RTECS: 1-(2-(2,4-дихлорофенил)-2-((2,6-дихлорофенил)метокси)этил)1H-имидазол.
RTECS: 1-(2-(2,4-дихлорофенил)-2-((2,6-дихлорофенил)метокси)этил)1H-имидазол.
Форма выпуска: крем.
синтетическое противогрибковое средство группы производных изоконазола. Эффективен в отношении дерматофитов, дрожжеподобных и плесневых грибов, а также возбудителей эритразмы и грамположительных бактерий. Применяют местно. Практически не резорбируется с поверхности кожи и слизистых оболочек, поэтому системные побочные эффекты отсутствуют.
крем — дерматомикозы, эритразма.
крем наносят на пораженные участки кожи 1 раз в сутки. Лечение проводят не менее 4 нед. Рекомендуется накладывать марлевую повязку между пальцами рук и ног при локализации микозов в межпальцевых складках.
неизвестны.
раздражение кожи и ощущение легкого жжения, изредка — аллергические реакции.
следует избегать попадания крема в глаза.