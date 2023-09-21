ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТ (ISOSORBIDI MONONITRAS)

изосорбида мононитрат подобно другим органическим нитратам применяется для лечения ИБС и сердечной недостаточности. При стенокардии основной механизм действия обусловлен увеличением емкости венозных сосудов, что приводит к уменьшению венозного возврата к сердцу. Благодаря этому снижается конечное диастолическое давление в левом желудочке (преднагрузка) и уменьшается напряжение стенок миокарда, потребность миокарда в кислороде в покое и при нагрузке, улучшается переносимость физической нагрузки у больных со стенокардией. Влияние изосорбида мононитрата на коронарное кровообращение заключается в сосудорасширяющем действии на коллатеральные сосуды и мелкие артерии, происходит также перераспределение кровотока в пользу субэндокардиальной области миокарда. Вызывает расширение сосудов при коронароспазме, вызванном эргометрином или возникшем спонтанно. Кроме того, изосорбида мононитрат обладает дозозависимым сосудорасширяющим действием на периферические артериальные сосуды, благодаря чему снижается системное артериальное сосудистое сопротивление (постнагрузка), что также способствует уменьшению работы сердца и снижению потребности миокарда в кислороде. При хронической сердечной недостаточности венодилатирующие свойства изосорбида мононитрата способствуют снижению повышенного давления наполнения левого желудочка. Сердечный выброс при этом или не изменяется или несколько увеличивается. Изосорбида мононитрат особенно эффективен у больных с тяжелой сердечной недостаточностью с застойными явлениями в легких, возникшими на фоне повышения давления наполнения левого желудочка. Терапевтический эффект подобен эффекту изосорбида динитрата, но достигается применением дозы вдвое ниже последнего.

После приема внутрь изосорбида мононитрат быстро и полностью всасывается (биодоступность — почти 100%, поскольку в отличие от изосорбида динитрата мононитрат не подвергается пресистемному метаболизму при первичном прохождении через печень). Величина абсорбции изосорбида мононитрата из ретард-форм несколько меньше (на 10–20%) по сравнению с таким же показателем при приеме в обычных лекарственных формах. Одновременный прием пищи оказывает на абсорбцию изосорбида мононитрата незначительное влияние. AUC имеет линейную зависимость от дозы. Связывание с белками плазмы крови очень низкое (<4%). Эффект развивается через 1 ч после перорального приема обычной лекарственной формы, C max в плазме крови достигается через 3–5 ч. Т ½ — 5 ч. Экскретируется с мочой, преимущественно в виде метаболитов. Не требуется изменения дозы у больных с почечной недостаточностью или циррозом печени.