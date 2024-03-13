ИНДОМЕТАЦИН (INDOMETACINUM)

взрослым назначают внутрь по 25–50 мг 2–3 раза в сутки или ректально 50–100 мг 2 раза в сутки; суточная доза не должна превышать 150–200 мг. Детям назначают из расчета 2 мг на 1 кг массы тела в сутки в 3 приема. Ретард-формы назначают внутрь 1–2 раза в сутки.

Местно при локальной болезненности применяют в виде мази или геля 2 раза в сутки. Препарат в форме газных капель применяют для:

устранения миоза во время оперативного вмешательства — 4 капли за день до операции и 4 капли за 3 ч до операции;

профилактики отека зрительного нерва после оперативного вмешательства по поводу катаракты — по 1 капле 4–6 раз ежедневно до полного исчезновения симптомов заболевания (лечение начинают за 24 ч до операции);

при других показаниях назначают по 1 капле 4 раза в сутки.

Для инстилляции препарата следует слегка оттянуть нижнее веко и закапать 1 каплю р-ра в конъюнктивальный мешок глаза, глядя при этом вверх.

Суппозитории: обычная доза — 50 мг (1 суппозиторий) 2 раза в сутки или по 100 мг (2 суппозитория) 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза составляет 200 мг.