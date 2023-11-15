ЙОПРОМИД (IOPROMIDUM) Действующее вещество
мономерное, низкоосмотическое, неионное рентгеноконтрастное средство. За счет наличия стабильно связанного йода поглощает рентгеновские лучи и обеспечивает высокую степень непрозрачности объектов исследования.
для усиления контрастирования при компьютерной томографии, цифровой субтракционной ангиографии, в/в урографии, флебографии конечностей; для отчетливого контрастирования полостей тела (артрография, гистеросальпингография, фистулография).
дозы йопромида при проведении ангиографических исследований зависят от возраста и массы тела пациента, МОК, диагностической задачи, вида технического оборудования, а также вида кровеносных сосудов исследуемой области.
гипертиреоз; повышенная чувствительность к йоду.
тошнота, рвота, изменение уровня АД, головная боль, головокружение, зуд, крапивница, чиханье, слезотечение, затруднение дыхания, гиперемия кожи, чувство жара и болевые ощущения в месте внутрисосудистого введения, озноб, повышение температуры тела, потливость.
с осторожностью назначают пациентам с декомпенсированной недостаточностью кровообращения, выраженными нарушениями функции печени и почек, эмфиземой легких, тяжелым общим состоянием, выраженным атеросклерозом и спазмами сосудов головного мозга, больным сахарным диабетом, при узловом зобе, плазмоцитоме. Пациентам с феохромоцитомой в связи с опасностью развития сосудистого криза рекомендуется предварительно вводить блокаторы α-адренорецепторов. При повышенном риске развития аллергических реакций перед исследованием пациентам проводят подготовку, включающую введение ГКС и/или антигистаминных препаратов.
Йодосодержащие рентгеноконтрастные препараты могут искажать результаты исследования функции щитовидной железы, поэтому в течение 6 нед после использования йопромида радиоизотопная диагностика щитовидной железы дает ложные результаты. В период беременности исследование с йопромидом проводят только по жизненным показаниям.