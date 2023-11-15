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Активные вещества — “Й”ЙОПРОМИД (IOPROMIDUM)

ЙОПРОМИД (IOPROMIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Ультравист 370 раствор для инъекций и инфузий, 370 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Байер
Ультравист 370 Раствор для инъекций и инфузий, 370 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Байер
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от 694,95 грн
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Ультравист 370 раствор для инъекций и инфузий, 370 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; Байер
Ультравист 370 Раствор для инъекций и инфузий, 370 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 Байер
Нет в наличии
Ультравист 300 раствор для инъекций и инфузий, 300 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Байер
Ультравист 300 Раствор для инъекций и инфузий, 300 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Байер
Нет в наличии
Ультравист 370 раствор для инъекций и инфузий, 370 мг/мл, флакон, 500 мл, № 8; Байер
Ультравист 370 Раствор для инъекций и инфузий, 370 мг/мл, флакон, 500 мл, № 8 Байер
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для инъекций и инфузий.
ЙОПРОМИД (IOPROMIDUM)
CAS №: 73334-07-3 C18H24I3N3O8
USPDDN: N,N'-бис(2,3-дигидроксипропил)-2,4,6-трииодо-5-(2-метоксиацетамидо)-N-метилизофталамид.
Форма выпуска: р-р для инъекций и инфузий.

мономерное, низкоосмотическое, неионное рентгеноконтрастное средство. За счет наличия стабильно связанного йода поглощает рентгеновские лучи и обеспечивает высокую степень непрозрачности объектов исследования.

для усиления контрастирования при компьютерной томографии, цифровой субтракционной ангиографии, в/в урографии, флебографии конечностей; для отчетливого контрастирования полостей тела (артрография, гистеросальпингография, фистулография).

дозы йопромида при проведении ангиографических исследований зависят от возраста и массы тела пациента, МОК, диагностической задачи, вида технического оборудования, а также вида кровеносных сосудов исследуемой области.

гипертиреоз; повышенная чувствительность к йоду.

тошнота, рвота, изменение уровня АД, головная боль, головокружение, зуд, крапивница, чиханье, слезотечение, затруднение дыхания, гиперемия кожи, чувство жара и болевые ощущения в месте внутрисосудистого введения, озноб, повышение температуры тела, потливость.

с осторожностью назначают пациентам с декомпенсированной недостаточностью кровообращения, выраженными нарушениями функции печени и почек, эмфиземой легких, тяжелым общим состоянием, выраженным атеросклерозом и спазмами сосудов головного мозга, больным сахарным диабетом, при узловом зобе, плазмоцитоме. Пациентам с феохромоцитомой в связи с опасностью развития сосудистого криза рекомендуется предварительно вводить блокаторы α-адренорецепторов. При повышенном риске развития аллергических реакций перед исследованием пациентам проводят подготовку, включающую введение ГКС и/или антигистаминных препаратов.
Йодосодержащие рентгеноконтрастные препараты могут искажать результаты исследования функции щитовидной железы, поэтому в течение 6 нед после использования йопромида радиоизотопная диагностика щитовидной железы дает ложные результаты. В период беременности исследование с йопромидом проводят только по жизненным показаниям.