ЙОПРОМИД (IOPROMIDUM)

с осторожностью назначают пациентам с декомпенсированной недостаточностью кровообращения, выраженными нарушениями функции печени и почек, эмфиземой легких, тяжелым общим состоянием, выраженным атеросклерозом и спазмами сосудов головного мозга, больным сахарным диабетом, при узловом зобе, плазмоцитоме. Пациентам с феохромоцитомой в связи с опасностью развития сосудистого криза рекомендуется предварительно вводить блокаторы α-адренорецепторов. При повышенном риске развития аллергических реакций перед исследованием пациентам проводят подготовку, включающую введение ГКС и/или антигистаминных препаратов.

Йодосодержащие рентгеноконтрастные препараты могут искажать результаты исследования функции щитовидной железы, поэтому в течение 6 нед после использования йопромида радиоизотопная диагностика щитовидной железы дает ложные результаты. В период беременности исследование с йопромидом проводят только по жизненным показаниям.