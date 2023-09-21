ИНСУЛИН ЛИСПРО (INSULINUM LISPRUM) Действующее вещество
инсулин лиспро является аналогом инсулина человека, отличается от него обратной последовательностью пролинового и лизинового аминокислотных остатков в положениях 28 и 29 β-цепи инсулина. Особенностью действия инсулина лиспро является более быстрое начало и окончание эффекта по сравнению с другими инсулинами короткого действия, которые применяют в настоящее время. Быстрота наступления эффекта обусловлена ускорением абсорбции из подкожного депо за счет сохранения в р-ре мономерной структуры молекул инсулина лиспро.
Начало действия — через 15 мин после п/к введения. Максимальное действие развивается в период между 30 мин–2,5 ч. Продолжительность действия — 3–4 ч.
инсулинзависимый сахарный диабет, особенно при непереносимости других препаратов инсулина, постпрандиальной гипергликемии, не поддающейся коррекции другими препаратами инсулина, острой подкожной инсулинорезистентности (ускоренная локальная деградация инсулина); инсулиннезависимый сахарный диабет — в случае резистентности к пероральным гипогликемизирующим препаратам, а также при нарушении абсорбции других препаратов инсулина, некорригируемой постпрандиальной гипергликемии, при операциях, интеркуррентных заболеваниях.
дозу устанавливают индивидуально. Вводят п/к, в/м и в/в. Инсулин лиспро вводят за 5–15 мин до приема пищи. В чистом виде инсулин лиспро вводят 4–6 раз в сутки, в комбинации с препаратами инсулина пролонгированного действия — 3 раза в сутки. Повышение разовой дозы 40 ЕД допускается лишь в исключительных случаях.
гипогликемия.
гипогликемия (бледность, повышенное потоотделение, тахикардия, тремор, нарушения сна, нейрологические нарушения), гипогликемическая прекома и кома, преходящие нарушения рефракции (обычно у больных, ранее не получавших инсулин), редко — аллергические реакции, липодистрофия.
инсулин лиспро можно смешивать в одном шприце с препаратами человеческого инсулина большей длительности действия, при этом инсулин лиспро набирают в шприц первым. Инъекции желательно выполнять сразу после смешивания.
При переводе больных с быстродейстующих препаратов инсулина животного происхождения на инсулин лиспро может потребоваться коррекция дозы. Перевод с одного вида инсулина на другой пациентов, получающих инсулин в суточной дозе, превышающей 100 ЕД, рекомендуют проводить в стационаре.
Потребность в инсулине может повыситься во время инфекционного заболевания, при психоэмоциональном перенапряжении, при увеличении количества углеводов в пище, приеме препаратов с гипергликемической активностью. Потребность в инсулине может снизиться при почечной и/или печеночной недостаточности, уменьшении количества углеводов в пище, при усиленной физической нагрузке, а также при приеме препаратов с гипогликемической активностью. В период беременности потребность в инсулине обычно снижается в I триместр и возрастает во II и III триместр. Во время родов и в послеродовой период потребность в инсулине может резко снизиться.
гипогликемизирующий эффект инсулина лиспро потенцируют ингибиторы МАО, неселективные блокаторы β-адренорецепторов, сульфаниламиды, акарбоза, этанол. Гипогликемизирующий эффект инсулина лиспро снижают ГКС, тиреоидные гормоны, пероральные контрацептивы, тиазидные диуретики, диазоксид, трициклические антидепрессанты. Клонидин, блокаторы β-адренорецепторов, резерпин могут маскировать проявления симптомов гипогликемии.
проявляется гипогликемией (вялость, сонливость, головная боль, тахикардия, повышенное потоотделение, рвота). Незначительные гипогликемические реакции можно устранить приемом жидкой глюкозы или сахара. Коррекция тяжелой формы гипогликемии может быть проведена с помощью в/м, п/к или в/в введения глюкозы.