инсулин лиспро можно смешивать в одном шприце с препаратами человеческого инсулина большей длительности действия, при этом инсулин лиспро набирают в шприц первым. Инъекции желательно выполнять сразу после смешивания.

При переводе больных с быстродейстующих препаратов инсулина животного происхождения на инсулин лиспро может потребоваться коррекция дозы. Перевод с одного вида инсулина на другой пациентов, получающих инсулин в суточной дозе, превышающей 100 ЕД, рекомендуют проводить в стационаре.

Потребность в инсулине может повыситься во время инфекционного заболевания, при психоэмоциональном перенапряжении, при увеличении количества углеводов в пище, приеме препаратов с гипергликемической активностью. Потребность в инсулине может снизиться при почечной и/или печеночной недостаточности, уменьшении количества углеводов в пище, при усиленной физической нагрузке, а также при приеме препаратов с гипогликемической активностью. В период беременности потребность в инсулине обычно снижается в I триместр и возрастает во II и III триместр. Во время родов и в послеродовой период потребность в инсулине может резко снизиться.