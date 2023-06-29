ИДУРСУЛЬФАЗА (IDURSULFASUM) Действующее вещество
идурсульфаза — это очищенная форма лизосомального фермента идуронат-2-сульфатазы. Идурсульфаза, вводимого в/в пациентам с синдромом Хантера, обеспечивает поступление экзогенного фермента в клеточные лизосомы.
Cmax — 1,3 ± 0,8 (мкг/мл). AUC0-∞ — 224,3 ± 76,9 мин × мкг/мл. Клиренс — 2,4 ± 0,7 мл/мин/кг.
идурсульфаза показана для длительного лечения больных с синдромом Хантера (мукополисахаридозом II типа (МПС II)).
вводят в дозе 0,5 мг/кг массы тела еженедельно путем в/в инфузии в течение 3-час.
гиперчувствительность.
анафилактические реакции, учащенное дыхание, цианоз, аритмия, тахикардия, гипотензия, АГ, гипоксия, бронхоспазм, кашель, боль в животе, тошнота, диарея, рвота, артралгия, гипертермия и др.
исследования взаимодействия идурсульфазы с другими лекарственными средствами не проводили.
о случаях передозировки не сообщалось.