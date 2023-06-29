идурсульфаза — это очищенная форма лизосомального фермента идуронат-2-сульфатазы. Идурсульфаза, вводимого в/в пациентам с синдромом Хантера, обеспечивает поступление экзогенного фермента в клеточные лизосомы.

C max — 1,3 ± 0,8 (мкг/мл). AUC 0-∞ — 224,3 ± 76,9 мин × мкг/мл. Клиренс — 2,4 ± 0,7 мл/мин/кг.