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Активные вещества — “И”ИХТИОЛ* (ICHTHYOLUM*)

ИХТИОЛ* (ICHTHYOLUM*) Действующее вещество

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Найдено: 10 препаратов
Ихтиоловая мазь 10% мазь, 10 %, туба, 30 г, № 1; Виола ФФ
Ихтиоловая мазь 10% Мазь, 10 %, туба, 30 г, № 1 Виола ФФ
В 853 аптеках
от 41,21 грн
Цены в аптеках
Ихтиол суппозитории ректальные, 0,2 г, № 10; Монфарм
Ихтиол Суппозитории ректальные, 0,2 г, № 10 Монфарм
В 844 аптеках
от 66,50 грн
Цены в аптеках
Ихтиол мазь, 20 %, банка, 25 г, № 1; Лубныфарм
Ихтиол Мазь, 20 %, банка, 25 г, № 1 Лубныфарм
В 108 аптеках
от 37,64 грн
Цены в аптеках
Ихтиоловая мазь мазь, 10 %, туба, 25 г, № 1; Тернофарм
Ихтиоловая мазь Мазь, 10 %, туба, 25 г, № 1 Тернофарм
В 81 аптеке
от 33,02 грн
Цены в аптеках
Ихтиол мазь, 10 %, туба, 30 г, № 1; Красная звезда
Ихтиол Мазь, 10 %, туба, 30 г, № 1 Красная звезда
В 46 аптеках
от 39,51 грн
Цены в аптеках
Ихтиоловая мазь 10% мазь, 10 %, туба, 30 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Ихтиоловая мазь 10% Мазь, 10 %, туба, 30 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 9 аптеках
от 57,00 грн
Цены в аптеках
Ихтиоловая мазь 10% мазь, 10 %, туба, 30 г, № 1; Фитофарм
Ихтиоловая мазь 10% Мазь, 10 %, туба, 30 г, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках
от 55,78 грн
Цены в аптеках
Ихтиоловая мазь 10% мазь, 10 %, туба, 30 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Ихтиоловая мазь 10% Мазь, 10 %, туба, 30 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 4 аптеках других городов
от 44,00 грн
Цены в других городах
Ихтиоловая мазь 10% мазь, 10 %, туба, 30 г, тм а+, тм а+, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Ихтиоловая мазь 10% Мазь, 10 %, туба, 30 г, тм а+, тм а+, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 1 аптеке других городов
от 48,00 грн
Цены в других городах
Ихтиоловая мазь 10% мазь, 10 %, контейнер, 25 г, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Ихтиоловая мазь 10% Мазь, 10 %, контейнер, 25 г, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
Нет в наличии
Форма выпуска: мазь, суппозитории ректальные.

ихтиол (ихтаммол) — аммониевая соль сульфокислот сланцевого масла (продукт сухой перегонки битуминозных сланцев), содержит 10,5% органически связанной серы.
Ихтиол оказывает противовоспалительное, местное обезболивающее и незначительное антисептическое действие.

мазь или водно-спиртовые р-ры применяют при воспалительных заболеваниях кожи, ожогах, невралгии, артрите; свечи — при воспалительных заболеваниях органов малого таза.

мазь — наружно, на пораженные участки кожи; свечи — ректально по 1 свече 1–2 раза в сутки.

не выявлены.

не описаны.

в р-рах несовместим с солями тяжелых металлов, соединениями йода, алкалоидами.

в прохладном месте.