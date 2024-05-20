ИХТИОЛ* (ICHTHYOLUM*) Действующее вещество
от 41,21 грн
от 66,50 грн
Ихтиол Мазь, 20 %, банка, 25 г, № 1 Лубныфарм
от 37,64 грн
от 33,02 грн
Ихтиол Мазь, 10 %, туба, 30 г, № 1 Красная звезда
от 39,51 грн
Ихтиоловая мазь 10% Мазь, 10 %, туба, 30 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
от 57,00 грн
от 55,78 грн
Ихтиоловая мазь 10% Мазь, 10 %, туба, 30 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
от 44,00 грн
Ихтиоловая мазь 10% Мазь, 10 %, туба, 30 г, тм а+, тм а+, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
от 48,00 грн
Форма выпуска: мазь, суппозитории ректальные.
ихтиол (ихтаммол) — аммониевая соль сульфокислот сланцевого масла (продукт сухой перегонки битуминозных сланцев), содержит 10,5% органически связанной серы.
Ихтиол оказывает противовоспалительное, местное обезболивающее и незначительное антисептическое действие.
мазь или водно-спиртовые р-ры применяют при воспалительных заболеваниях кожи, ожогах, невралгии, артрите; свечи — при воспалительных заболеваниях органов малого таза.
мазь — наружно, на пораженные участки кожи; свечи — ректально по 1 свече 1–2 раза в сутки.
не выявлены.
не описаны.
в р-рах несовместим с солями тяжелых металлов, соединениями йода, алкалоидами.
в прохладном месте.