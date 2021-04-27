применение препаратов, уменьшающих возможность возникновения судорожного синдрома, возбуждения, тошноты (некоторые нейролептики (ингибиторы МАО, трициклические антидепрессанты), анальгетики, противорвотные средства и производные фенотиазина) следует прекратить за 48 ч до обследования. Лечение этими средствами можно возобновить через 24 ч после проведения обследования.

Терапию противосудорожными препаратами прекращать не следует. Данные лекарственные средства следует принимать в оптимальной дозе.

Внутрисосудистое введение йомепрола может вызвать развитие лактат-ацидоза у пациентов, принимающих метформин. Пациенты с нормальной функцией почек могут продолжать принимать метформин. У пациентов с нарушением функции почек или с неизвестной функцией почек применение метформина необходимо приостановить с момента введения йомепрола. После выполнения процедуры следует контролировать наличие признаков лактат-ацидоза у пациента. Применение метформина следует возобновить через 48 ч после введения контрастного вещества, если соотношение уровня креатинина в плазме крови и скорости клубочковой фильтрации не отличается от предыдущего.