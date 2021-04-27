ЙОМЕПРОЛ (IOMEPROL) Действующее вещество
йомерон представляет собой неионный водорастворимый нефротропный, низкомолекулярный, трийодистый рентгеноконтрастный препарат.
для дозы 300 мг йода/мл:
в/в урография (у взрослых и детей), периферическая флебография, улучшение изображения при проведении компьютерной томографии (КТ) головного мозга и тела, кавернозография, в/в цифровая субтракционная ангиография (DSA), обычная ангиография, внутриартериальная DSA, ангиокардиография (у взрослых и детей), обычная селективная коронарная артериография, интервенционная коронарная артериография, эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ERCP), артрография, гистеросальпингография, фистулография, дискография, галактография, холангиография, дакриоцистография, сиалография, ретроградная уретрография, ретроградная пиелоуретрография, миелография;
для дозы 350 мг йода/мл:
в/в урография (у взрослых и детей), улучшение изображения при проведении КТ тела, в/в DSA, обычная ангиография, внутриартериальная DSA, ангиокардиография (у взрослых и детей), обычная селективная коронарная артериография, интервенционная коронарная артериография, артрография, гистеросальпингография, фистулография, галактография, ретроградная холангиография, дакриоцистография, сиалография;
для дозы 400 мг йода/мл:
в/в урография (в том числе у взрослых пациентов с почечной недостаточностью и сахарным диабетом), улучшение изображения при проведении КТ тела, обычная ангиография, внутриартериальная DSA, ангиокардиография (у взрослых и детей), обычная селективная коронарная артериография, интервенционная коронарная артериография, фистулография, галактография, дакриоцистография, сиалография.
дозировка и количество вводимого препарата может варьировать в зависимости от клинической ситуации, методики проведения обследования, участка тела, который необходимо визуализировать, оборудования, а также от возраста, массы тела, минутного объема сердца и общего состояния пациента.
гиперчувствительность к йомепролу,тяжелые нарушения функции печени и почек.
тромбоцитопения, гемолитическая анемия; анафилактоидные/анафилактические реакции; анорексия; тревожность, беспокойство, гиперкинетический синдром, спутанность сознания; головная боль, головокружение, паралич, головокружение, тремор, потеря сознания, обморок, судороги, кома, афазия, нарушение зрения, транзиторная ишемическая атака, цереброваскулярные нарушения, энцефалопатия, отек мозга, дизартрия, парестезии, гипостезия, амнезия, сонливость, извращение вкуса, паросмия, менингит, эпилепсия; временная слепота, конъюнктивит, усиленное слезотечение, фотопсии, светобоязнь, нарушение зрения; брадикардия, тахикардия, цианоз, остановка сердца, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, стенокардия, желудочковая аритмия или фибрилляция предсердий, AV-блокада, экстрасистолия, тахикардия; бледность, АГ, гипотензия, вазодилатация, сосудистая недостаточность, шок, приливы, покраснение, тромбоз; одышка, отек гортани, заложенность носа, остановка дыхания, острый респираторный дистресс-синдром, отек легких, отек глотки, бронхоспазм, БА, гипоксия, стридор, кашель, гипервентиляция, дискомфорт при глотании, ощущение дискомфорта в гортани, ринит, дисфония; тошнота, рвота, острый панкреатит, кишечная непроходимость, диарея, боль в животе, гиперсекреция слюнных желез, дисфагия, увеличение слюнных желез, недержание кала; сыпь, эритема, пузыри, зуд, ангионевротический отек, крапивница, дерматит, экзема, холодный пот, повышенное потоотделение, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла; боль в спине, боли в конечностях, мышечный спазм, скованность мышц, ригидность мышц и костной ткани, боль в шее, боль в суставах; ощущение жжения в месте инъекции, боль в груди, астения, ригидность, гипертермия, местная реакция на инъекцию, локальное похолодание, отек, повышенная утомляемость, недомогание, жажда; почечная недостаточность (в том числе острая почечная недостаточность), нарушение функции почек, олигурия, протеинурия, недержание мочи; повышение уровня креатинина в плазме крови; элевация сегмента ST на ЭКГ, изменение функциональных проб печени, повышение уровня мочевины в крови.
йомепрол, как и любое другое контрастное вещество, нельзя смешивать с другими лекарственными средствами. Помещения, в которых осуществляются диагностические процедуры с использованием йомепрола, должны быть обеспечены оборудованием и лекарственными средствами, необходимыми для проведения лечения тяжелых нежелательных реакций, возникших при введении йомепрола. Введение йомепрола должно выполняться медицинским персоналом с соответствующими квалификацией, опытом работы и доскональным знанием проведения процедуры. После парентерального введения йомепрола медицинский персонал и средства неотложной помощи должны быть доступны в течение не менее 30 мин после завершения процедуры.
Следует избегать применения йомепрола у пациентов с макроглобулинемией Вальденстрема, множественной миеломой и прогрессирующими заболеваниями печени и/или почек.
применение препаратов, уменьшающих возможность возникновения судорожного синдрома, возбуждения, тошноты (некоторые нейролептики (ингибиторы МАО, трициклические антидепрессанты), анальгетики, противорвотные средства и производные фенотиазина) следует прекратить за 48 ч до обследования. Лечение этими средствами можно возобновить через 24 ч после проведения обследования.
Терапию противосудорожными препаратами прекращать не следует. Данные лекарственные средства следует принимать в оптимальной дозе.
Внутрисосудистое введение йомепрола может вызвать развитие лактат-ацидоза у пациентов, принимающих метформин. Пациенты с нормальной функцией почек могут продолжать принимать метформин. У пациентов с нарушением функции почек или с неизвестной функцией почек применение метформина необходимо приостановить с момента введения йомепрола. После выполнения процедуры следует контролировать наличие признаков лактат-ацидоза у пациента. Применение метформина следует возобновить через 48 ч после введения контрастного вещества, если соотношение уровня креатинина в плазме крови и скорости клубочковой фильтрации не отличается от предыдущего.
передозировка может вызвать тяжелые побочные реакции, в основном со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Йомепрол не связывается с белками плазмы крови, поэтому в случае необходимости препарат можно вывести путем диализа.
При внутрисосудистой передозировке йомепролом следует контролировать уровень гидратации и электролитный статус пациента, и в случае необходимости корригировать. В этой ситуации следует контролировать функцию почек в течение по меньшей мере 3 дней.
В случае передозировки при интратекальном введении йомепрола за пациентом следует внимательно наблюдать относительно признаков и симптомов нарушения ЦНС в течение не менее 24 ч.
При попадании контрастного вещества во внутричерепное пространство рекомендуется проведение профилактической пероральной противосудорожной терапии диазепамом или барбитуратами в течение 24–48 ч.