Активные вещества — “И”ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНЫЙ* (IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM CONTRATETANICUM*) ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНЫЙ* (IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM CONTRATETANICUM*) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 1 препарат Плитка Список Тетанус Гамма Раствор для инъекций, 500 ме, шприц, 2 мл, № 1 Kedrion Нет в наличии Цены в аптеках Препараты, содержащие ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНЫЙ*