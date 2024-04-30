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Активные вещества — “И”ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНЫЙ* (IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM CONTRATETANICUM*)

ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНЫЙ* (IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM CONTRATETANICUM*) Действующее вещество

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Найдено: 1 препарат
Тетанус Гамма раствор для инъекций, 500 ме, шприц, 2 мл, № 1; Kedrion
Тетанус Гамма Раствор для инъекций, 500 ме, шприц, 2 мл, № 1 Kedrion
Нет в наличии