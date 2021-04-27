ЙОВЕРСОЛ (IOVERSOLUM) Действующее вещество
при внутрисосудистом введении йоверсола поток крови, содержащий контрастное вещество, становится непрозрачным для рентгеновского излучения, что обеспечивает радиографическую визуализацию кровеносной системы внутренних органов, пока концентрация контрастного вещества не снизится до определенного уровня.
Быстро выводится почками путем клубочковой фильтрации в неизмененном виде. Выведение с калом незначительное. В организме не происходит значимого метаболизма, дейодирования или биотрансформации йоверсола.
Применяется только с диагностической целью.
ангиография периферических сосудов и сосудов внутренних органов; в/а и в/в цифровая субтракционная ангиография; левосторонняя вентрикулография; коронарная, висцеральная и почечная ангиография; аортография; венография; в/в урография; КT головы и тела.
вводят в/в один или несколько раз в течение рентгенографического обследования.
Перед введением нагревают р-р до температуры тела.
Нагретый р-р может сохраняться в течение 1 мес при температуре 37 °C в термостате для контрастного вещества с циркулирующим воздухом.
повышенная чувствительность к йодосодержащему контрастному веществу, активному веществу или к любому из вспомогательных веществ; выраженный гипертиреоз.
сыпь, зуд, крапивница, ринит, анафилактический шок, остановка дыхания и сердечной деятельности или отек легких; головокружение или обморок; стенокардия, изменения на ЭКГ, аритмии, расстройства восприятия, коронарный спазм и тромбоз; снижение функции почек и выведения креатинина, острая почечная недостаточность, визуальные расстройства, дезориентация, паралич, судороги; местно — отек, воспаление.
не следует применять с другими лекарственными средствами на время проведения исследования.
При совместном применении антипсихотические препараты, анальгетики и антидепрессанты могут снижать судорожный порог, увеличивая риск возникновения побочных реакций.
Бигуаниды (метформин) повышают риск развития временного нарушения функции почек и лактатацидоза. Необходимо прекратить принимать бигуаниды (метформин) на время проведения исследования с применением контрастного вещества. Больным сахарным диабетом прием метформина следует прекратить за 48 ч до начала исследования и во время исследования. Бигуаниды (метформин) не принимать в течение 48 ч после исследования. Восстановление применения метформина возможно только после восстановления функции почек/нормализации уровня креатинина в плазме крови.
Блокаторы β-адренорецепторов повышают риск развития реакций гиперчувствительности.
У пациентов, получавших лечение интерлейкином, повышается риск возникновения побочных реакций.
При совместном применении с пероральными средствами для холецистографии возможно развитие нефротоксичности.
При в/а введении контрастного препарата после применения вазопрессоров повышается риск развития нейротоксического эффекта.
Применение йодсодержащего рентгеноконтрастного вещества может уменьшить способность поглощения йода щитовидной железой.
проявляется нарушением функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Лечение симптоматическое, возможно проведение гемодиализа. Специфического антидота нет.