не следует применять с другими лекарственными средствами на время проведения исследования.

При совместном применении антипсихотические препараты, анальгетики и антидепрессанты могут снижать судорожный порог, увеличивая риск возникновения побочных реакций.

Бигуаниды (метформин) повышают риск развития временного нарушения функции почек и лактатацидоза. Необходимо прекратить принимать бигуаниды (метформин) на время проведения исследования с применением контрастного вещества. Больным сахарным диабетом прием метформина следует прекратить за 48 ч до начала исследования и во время исследования. Бигуаниды (метформин) не принимать в течение 48 ч после исследования. Восстановление применения метформина возможно только после восстановления функции почек/нормализации уровня креатинина в плазме крови.

Блокаторы β-адренорецепторов повышают риск развития реакций гиперчувствительности.

У пациентов, получавших лечение интерлейкином, повышается риск возникновения побочных реакций.

При совместном применении с пероральными средствами для холецистографии возможно развитие нефротоксичности.

При в/а введении контрастного препарата после применения вазопрессоров повышается риск развития нейротоксического эффекта.

Применение йодсодержащего рентгеноконтрастного вещества может уменьшить способность поглощения йода щитовидной железой.