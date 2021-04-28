ГЕКСЭСТРОЛ (HEXESTROLUM) Действующее вещество
синтетический эстроген нестероидной структуры, производное стильбена, по эстрогенной активности равноценен природному эстрону. Эстрогены, взаимодействуя со специфическими рецепторами, оказывают влияние на органы-мишени. Под их действием в маточных трубах, шейке матки, влагалище, наружных половых органах, выводящих протоках молочных желез происходит пролиферация эпителия. Повышает чувствительность мышц матки и маточных труб к стимулирующим их моторику веществам. Оказывает гиполипидемическое действие, повышает чувствительность к действию инсулина, улучшает утилизацию глюкозы. В высоких дозах эстрогены задерживают воду и натрий в организме, тормозят эритропоэз. В высоких дозах тормозят, а в низких — активируют секрецию ФСГ. Циркуляция в крови большого количества эстрогенов в течение короткого времени способствует овуляторному типу выработки ЛГ. Гексэстрол облегчает проявления патологического климакса у женщин, препятствует развитию постменопаузального остеопороза, устраняет общие расстройства, возникающие в организме женщин на почве гипофункции яичников и дефицита эстрогенов.
Абсорбция — высокая, присущ эффект первичного прохождения через печень. Выделяется почками.
гипофункция яичников (аменорея, гипоменорея, олигоменорея, дисменорея), бесплодие, вагинит (у девочек и у женщин старческого возраста), гипоплазия женских половых органов, половой инфантилизм, вторичная эстрогенная недостаточность, посткастрационные и климактерические расстройства, слабость родовой деятельности, переношенная беременность, гипертрихоз у женщин, подавление лактации в постродовой период; рак предстательной железы; рак молочной железы у женщин в возрасте старше 60 лет.
при гипогенитализме, врожденной аменорее и гипоплазии матки в/м по 1–2 мг ежедневно в течение 4–6 нед и более. При вторичной аменорее — по 1–2 мг/сут в течение 15–20 дней. При гипо-/олигоменорее — по 1 мг в/м ежедневно или через день в течение первой половины межменструального периода. При бесплодии на почве гипоплазии матки — по 1 мг в/м первые 7–8 дней после менструации. Для подавления лактации — 2 раза в сутки по 1 мл 0,1% р-ра в/м в течение 5–7 дней. При раке молочной железы у женщин старше 60 лет — по 1 мл 2% р-ра ежедневно, повышая суточную дозу до 5 мл. Индивидуально устанавливают оптимальную дозу, которую вводят в течение продолжительного времени.
При раке предстательной железы — ежедневно по 3–4 мл 2% р-ра в/м в течение 2 мес, затем по 0,5 –1 мл 2% р-ра. Общая доза и продолжительность лечения зависят от изменений в предстательной железе, наличия или отсутствия метастазов, общего состояния.
Высшая доза для в/м введения для взрослых: разовая — 0,002 г (2 мл 1% р-ра), суточная — 0,003 г.
При лечении злокачественных новообразований высшая доза для в/м введения — 0,09 г (3 мл 2% р-ра), суточная — 0,1 г (5 мл 2% р-ра).
повышенная чувствительность к гексэстролу, печеночная и/или почечная недостаточность, период беременности и кормления грудью, злокачественные и доброкачественные новообразования половых органов и молочных желез (рак матки, миома матки, рак шейки матки, рак вульвы, рак яичника, рак молочной железы в период менопаузы, мастопатия) у женщин до 60 лет, воспалительные заболевания женских половых органов (сальпингоофорит, эндометрит, эндометриоз), маточные кровотечения неустановленного генеза, гиперэстрогения, острый тромбофлебит и тромбоэмболии.
тошнота, рвота, головокружение, нарушения функции печени, повышение риска тромбоэмболии, у мужчин — явления феминизации.
антиэстрогенные средства (кломифен и др.), применяемые для лечения бесплодия, способны блокировать эстрогенные рецепторы и ослаблять действие эстрогенов. Фолиевая кислота и препараты гормонов щитовидной железы усиливают действие гексэстрола. Гексэстрол повышает эффективность гиполипидемических и антиаритмических средств; ослабляет эффективность препаратов мужских половых гормонов, диуретиков и антикоагулянтов.