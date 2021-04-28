при гипогенитализме, врожденной аменорее и гипоплазии матки в/м по 1–2 мг ежедневно в течение 4–6 нед и более. При вторичной аменорее — по 1–2 мг/сут в течение 15–20 дней. При гипо-/олигоменорее — по 1 мг в/м ежедневно или через день в течение первой половины межменструального периода. При бесплодии на почве гипоплазии матки — по 1 мг в/м первые 7–8 дней после менструации. Для подавления лактации — 2 раза в сутки по 1 мл 0,1% р-ра в/м в течение 5–7 дней. При раке молочной железы у женщин старше 60 лет — по 1 мл 2% р-ра ежедневно, повышая суточную дозу до 5 мл. Индивидуально устанавливают оптимальную дозу, которую вводят в течение продолжительного времени.

При раке предстательной железы — ежедневно по 3–4 мл 2% р-ра в/м в течение 2 мес, затем по 0,5 –1 мл 2% р-ра. Общая доза и продолжительность лечения зависят от изменений в предстательной железе, наличия или отсутствия метастазов, общего состояния.

Высшая доза для в/м введения для взрослых: разовая — 0,002 г (2 мл 1% р-ра), суточная — 0,003 г.

При лечении злокачественных новообразований высшая доза для в/м введения — 0,09 г (3 мл 2% р-ра), суточная — 0,1 г (5 мл 2% р-ра).