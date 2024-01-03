ГИДРОКСИПРОГЕСТЕРОН КАПРОАТ (HYDROXYPROGESTERONI CAPROAS)

вводят в/м. С целью профилактики и лечения угрожающего выкидыша — по 0,125–0,25 г 1 раз в неделю; при аменорее (первичной и вторичной) после отмены эстрогенов — по 0,25 г за 1 или 2 введения; для нормализации менструального цикла — по 0,0625–0,125 г на 20–22-й день цикла.