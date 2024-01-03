ГИДРОКСИПРОГЕСТЕРОН КАПРОАТ (HYDROXYPROGESTERONI CAPROAS) Действующее вещество
RTECS, MESH: 17-((1-оксогексил)окси)прегн-4-ен-3,20-дион.
RTECS: 17-α-гексаноилоксипрегн-4-ен-3,20-дион.
NLM: 3,20-диоксо-4-прегнен-17α-ил гексаноат; или 3,20-диоксопрегн-4-ен-17α-ил капроат; или гексаноевой кислоты, эфир с 17-гидроксипрегн-4-ен-3,20-дион.
синтетический аналог гормона желтого тела — гестагена. Вызывает переход слизистой оболочки матки из фазы пролиферации (регулируется фолликулярным гормоном) в секреторную, обеспечивающую оптимальные условия для имплантации и развития оплодотворенной яйцеклетки. Снижает возбудимость и сократимость мышц матки и маточных труб, стимулирует развитие структурных элементов молочной железы. Длительнее, чем прогестерон, находится в организме. После однократной в/м инъекции масляного р-ра действие продолжается 7–14 дней.
привычный и угрожающий выкидыш (в первой половине беременности), аменорея, полименорея, рак матки, рак молочной железы, необходимость оперативного вмешательства на беременной матке (на фоне недостаточности желтого тела).
вводят в/м. С целью профилактики и лечения угрожающего выкидыша — по 0,125–0,25 г 1 раз в неделю; при аменорее (первичной и вторичной) после отмены эстрогенов — по 0,25 г за 1 или 2 введения; для нормализации менструального цикла — по 0,0625–0,125 г на 20–22-й день цикла.
повышенная чувствительность к гидроксипрогестерона капроату, тахикардия, холестатическая желтуха в период беременности (в анамнезе), цирроз печени, доброкачественная гипербилирубинемия, печеночная недостаточность, новообразования половых органов и молочных желез, склонность к тромбообразованию.
тахикардия, аллергические реакции, тошнота, рвота, маточное кровотечение, периферические отеки, парестезии, увеличение массы тела, повышенная утомляемость, вирилизация плода женского пола.
изменяет эффекты гипогликемизирующих средств, пероральных антикоагулянтов, ГКС (сочетают с осторожностью). Гестагенную активность снижают индукторы микросомального окисления (барбитураты, гидантоин, рифампицин и др.).