ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА* (HYDROGENII PEROXIDUM*) Действующее вещество
в клетках под влиянием ферментов (пероксидаза, каталаза) перекись водорода разлагается с отщеплением кислорода, который обладает противомикробным, дезодорирующим, депигментирующим свойствами. Кроме антисептического, оказывает местное кровоостанавливающее, а в высокой концентрации — прижигающее действие.
При местном применении в форме спрея назального возбуждает рецепторы полости носа (кратковременное воздействие на афферентную иннервацию), анатомически и функционально связанные со средним мозгом и базальными ганглиями, нейрохимические изменения в которых лежат в основе возникновения и развития болезни Паркинсона и других поражений экстрапирамидной системы головного мозга. Рефлекторным путем повышает физиологическую эффективность нейромедиаторов, регулирует нейротрансмиттерные взаимодействия, индуцирует антиокислительные и нейропротекторные механизмы мозга. В частности, нормализует дофаминергические и серотонинергические процессы в ЦНС, индуцирует эндогенные механизмы ингибирования МАО, включая МАО-В базальных ганглиев и МАО-А гипоталамуса. Модулирует активность аденогипофиза, стимулирует продукцию АКТГ, что ведет к облегчению нейротрансмиссии и повышению уровня эндогенного кортизола, обладающего противовоспалительным и антиокислительным действием. Угнетает избыточную продукцию лактотропина. Апплицируется интраназально; в течение нескольких микросекунд метаболизируется ферментами слизистой оболочки носа (каталазой и др.) с образованием воды и нейтрального кислорода. В системный кровоток и структуры мозга не проникает.
стоматит, гингивит, раны, инфицированные анаэробной микрофлорой, носовое кровотечение; для концентрированных р-ров (20–30%) — бородавчатая форма плоского лишая, бородавки.
наружно в форме р-ра или геля — для смазывания пораженных участков кожи и слизистых оболочек, полосканий и промывания гнойных ран (1 ложка 3% р-ра на 200 мл воды).
не вводят в полости и проникающие раны (возможность эмболии).
при неосторожном использовании концентрированных р-ров возможны ожоги; при длительном применении для полосканий — гипертрофия сосочков языка.