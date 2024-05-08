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Активные вещества — “П”ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА* (HYDROGENII PEROXIDUM*)

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА* (HYDROGENII PEROXIDUM*) Действующее вещество

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Найдено: 37 препаратов
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 512 аптеках
от 30,41 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор 3% раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон, 40 мл, № 1; Виола ФФ
Перекиси водорода раствор 3% Раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон, 40 мл, № 1 Виола ФФ
В 464 аптеках
от 9,16 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор 3% раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, № 1; Виола ФФ
Перекиси водорода раствор 3% Раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, № 1 Виола ФФ
В 412 аптеках
от 25,50 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор 3% раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Виола ФФ
Перекиси водорода раствор 3% Раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Виола ФФ
В 363 аптеках
от 20,45 грн
Цены в аптеках
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, флакон, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 285 аптеках
от 18,05 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор 3% раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, крышка с насадкой, 200 мл, тм профи фарм, тм профи фарм, № 1; Виола ФФ
Перекиси водорода раствор 3% Раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, крышка с насадкой, 200 мл, тм профи фарм, тм профи фарм, № 1 Виола ФФ
В 185 аптеках
от 46,00 грн
Цены в аптеках
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 170 аптеках
от 18,67 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор 3% раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон, 100 мл, № 1; Виола ФФ
Перекиси водорода раствор 3% Раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон, 100 мл, № 1 Виола ФФ
В 124 аптеках
от 13,50 грн
Цены в аптеках
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, флакон, 40 мл, № 1; Тернофарм
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, флакон, 40 мл, № 1 Тернофарм
В 95 аптеках
от 9,60 грн
Цены в аптеках
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, флакон, 100 мл, № 1; Тернофарм
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, флакон, 100 мл, № 1 Тернофарм
В 84 аптеках
от 11,57 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Фитофарм
Перекиси водорода раствор Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Фитофарм
В 11 аптеках
от 15,27 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор 3% раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон, 100 мл, № 1; Славия 2000
Перекиси водорода раствор 3% Раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон, 100 мл, № 1 Славия 2000
В 10 аптеках
от 7,66 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор 3% раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Перекиси водорода раствор 3% Раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 9 аптеках
от 32,00 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор 3% раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон, 200 мл, № 1; Славия 2000
Перекиси водорода раствор 3% Раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон, 200 мл, № 1 Славия 2000
В 8 аптеках
от 13,50 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор 3% раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Перекиси водорода раствор 3% Раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 8 аптеках
от 12,22 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор 3% раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Перекиси водорода раствор 3% Раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 6 аптеках
от 16,85 грн
Цены в аптеках
Перекись водорода 3% раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Перекись водорода 3% Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 5 аптеках
от 14,50 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, № 1; Фитофарм
Перекиси водорода раствор Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, № 1 Фитофарм
В 4 аптеках
от 38,42 грн
Цены в аптеках
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Витамины
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Витамины
В 3 аптеках
от 11,69 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор 3% раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон стеклянный, 100 мл, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Перекиси водорода раствор 3% Раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон стеклянный, 100 мл, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 3 аптеках
от 12,22 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор раствор для наружного применения, 3 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1; Фитофарм
Перекиси водорода раствор Раствор для наружного применения, 3 %, флакон стеклянный, 100 мл, № 1 Фитофарм
В 2 аптеках
от 15,00 грн
Цены в аптеках
Перекись водорода 3% раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Перекись водорода 3% Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 2 аптеках
от 11,10 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор 3% раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1; Виола ФФ
Перекиси водорода раствор 3% Раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, тм а+, тм а+, № 1 Виола ФФ
В 2 аптеках
от 22,00 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор раствор для наружного применения, 3 %, флакон стеклянный, 40 мл, № 1; Фитофарм
Перекиси водорода раствор Раствор для наружного применения, 3 %, флакон стеклянный, 40 мл, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке
от 13,50 грн
Цены в аптеках
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, флакон, 40 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, флакон, 40 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 1 аптеке
от 13,02 грн
Цены в аптеках
Перекиси водорода раствор раствор для наружного применения, 3 %, флакон стеклянный, 200 мл, № 1; Фитофарм
Перекиси водорода раствор Раствор для наружного применения, 3 %, флакон стеклянный, 200 мл, № 1 Фитофарм
В 1 аптеке
от 25,00 грн
Цены в аптеках
Перекись-Вишфа раствор для наружного применения, 3 %, флакон, 100 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Перекись-Вишфа Раствор для наружного применения, 3 %, флакон, 100 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 5 аптеках других городов
от 14,30 грн
Цены в других городах
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, флакон, 100 мл, № 1; Фарма Черкасс
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, флакон, 100 мл, № 1 Фарма Черкасс
В 3 аптеках других городов
от 12,20 грн
Цены в других городах
Перекись водорода 3% раствор для наружного применения, 3 %, банка полимерная, 100 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Перекись водорода 3% Раствор для наружного применения, 3 %, банка полимерная, 100 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 2 аптеках других городов
от 9,30 грн
Цены в других городах
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, банка полимерная, 100 мл, № 1; Витамины
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, банка полимерная, 100 мл, № 1 Витамины
В 2 аптеках других городов
от 14,00 грн
Цены в других городах
Перекиси водорода раствор раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный с распылителем, 30 мл, № 1; Фитофарм
Перекиси водорода раствор Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный с распылителем, 30 мл, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Перекиси водорода раствор раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный с распылителем, 50 мл, № 1; Фитофарм
Перекиси водорода раствор Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный с распылителем, 50 мл, № 1 Фитофарм
Нет в наличии
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, флакон, 200 мл, № 1; Фарма Черкасс
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, флакон, 200 мл, № 1 Фарма Черкасс
Нет в наличии
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1; Фарма Черкасс
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1 Фарма Черкасс
Нет в наличии
Перекиси водорода раствор 3% раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, тм а+, тм а+, № 1; Виола ФФ
Перекиси водорода раствор 3% Раствор для наружного применения водный, 3 %, флакон полимерный, 200 мл, тм а+, тм а+, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1; Фарма Черкасс
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1 Фарма Черкасс
Нет в наличии
Перекись водорода раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1; Фарма Черкасс
Перекись водорода Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, тм sator pharma, тм sator pharma, № 1 Фарма Черкасс
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р для наружного применения, гель.
ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА* (HYDROGENII PEROXIDUM*)
CAS №: 7722-84-1 H2O2
CCRIS, EINECS, USPDDN: гидрогенпероксид.
Форма выпуска: р-р для наружного применения, гель.

в клетках под влиянием ферментов (пероксидаза, каталаза) перекись водорода разлагается с отщеплением кислорода, который обладает противомикробным, дезодорирующим, депигментирующим свойствами. Кроме антисептического, оказывает местное кровоостанавливающее, а в высокой концентрации — прижигающее действие.
При местном применении в форме спрея назального возбуждает рецепторы полости носа (кратковременное воздействие на афферентную иннервацию), анатомически и функционально связанные со средним мозгом и базальными ганглиями, нейрохимические изменения в которых лежат в основе возникновения и развития болезни Паркинсона и других поражений экстрапирамидной системы головного мозга. Рефлекторным путем повышает физиологическую эффективность нейромедиаторов, регулирует нейротрансмиттерные взаимодействия, индуцирует антиокислительные и нейропротекторные механизмы мозга. В частности, нормализует дофаминергические и серотонинергические процессы в ЦНС, индуцирует эндогенные механизмы ингибирования МАО, включая МАО-В базальных ганглиев и МАО-А гипоталамуса. Модулирует активность аденогипофиза, стимулирует продукцию АКТГ, что ведет к облегчению нейротрансмиссии и повышению уровня эндогенного кортизола, обладающего противовоспалительным и антиокислительным действием. Угнетает избыточную продукцию лактотропина. Апплицируется интраназально; в течение нескольких микросекунд метаболизируется ферментами слизистой оболочки носа (каталазой и др.) с образованием воды и нейтрального кислорода. В системный кровоток и структуры мозга не проникает.

стоматит, гингивит, раны, инфицированные анаэробной микрофлорой, носовое кровотечение; для концентрированных р-ров (20–30%) — бородавчатая форма плоского лишая, бородавки.

наружно в форме р-ра или геля — для смазывания пораженных участков кожи и слизистых оболочек, полосканий и промывания гнойных ран (1 ложка 3% р-ра на 200 мл воды).

не вводят в полости и проникающие раны (возможность эмболии).

при неосторожном использовании концентрированных р-ров возможны ожоги; при длительном применении для полосканий — гипертрофия сосочков языка.