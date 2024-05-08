ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА* (HYDROGENII PEROXIDUM*)

в клетках под влиянием ферментов (пероксидаза, каталаза) перекись водорода разлагается с отщеплением кислорода, который обладает противомикробным, дезодорирующим, депигментирующим свойствами. Кроме антисептического, оказывает местное кровоостанавливающее, а в высокой концентрации — прижигающее действие.

При местном применении в форме спрея назального возбуждает рецепторы полости носа (кратковременное воздействие на афферентную иннервацию), анатомически и функционально связанные со средним мозгом и базальными ганглиями, нейрохимические изменения в которых лежат в основе возникновения и развития болезни Паркинсона и других поражений экстрапирамидной системы головного мозга. Рефлекторным путем повышает физиологическую эффективность нейромедиаторов, регулирует нейротрансмиттерные взаимодействия, индуцирует антиокислительные и нейропротекторные механизмы мозга. В частности, нормализует дофаминергические и серотонинергические процессы в ЦНС, индуцирует эндогенные механизмы ингибирования МАО, включая МАО-В базальных ганглиев и МАО-А гипоталамуса. Модулирует активность аденогипофиза, стимулирует продукцию АКТГ, что ведет к облегчению нейротрансмиссии и повышению уровня эндогенного кортизола, обладающего противовоспалительным и антиокислительным действием. Угнетает избыточную продукцию лактотропина. Апплицируется интраназально; в течение нескольких микросекунд метаболизируется ферментами слизистой оболочки носа (каталазой и др.) с образованием воды и нейтрального кислорода. В системный кровоток и структуры мозга не проникает.