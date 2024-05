гемифлоксацин — синтетическое противомикробное средство из группы фторхинолонов, обладает широким спектром бактерицидного действия на грамположительные, грамотрицательные, атипичные и анаэробные микроорганизмы. Гемифлоксацин нарушает процессы репликации, репарации и транскрипции бактериальной ДНК посредством ингибирования ферментов ДНК-гиразы (топоизомеразы II) и топоизомеразы IV, необходимых для роста бактерий. Гемифлоксацин отличается высокой степенью сродства к бактериальным топоизомеразам II (ДНК-гираза) и IV.

Штаммы Streptococcus pneumoniae с мутациями в генах, кодирующих эти ферменты, резистентны к большинству фторхинолонов, однако в терапевтически значимых концентрациях гемифлоксацин способен ингибировать измененные ферменты. Таким образом, некоторые из штаммов Streptococcus pneumoniae, резистентные к фторхинолонам, могут быть чувствительны к гемифлоксацину. Механизм действия фторхинолонов, включая гемифлоксацин, отличается от такового у β-лактамных антибиотиков, макролидов, аминогликозидов и тетрациклинов. Не отмечено перекрестной резистентности между гемифлоксацином и этими группами антибиотиков. Основным механизмом развития резистентности к фторхинолонам являются мутации в генах ДНК-гиразы и ДНК-топоизомеразы IV, частота возникновения которых составляет 10-7–10-10 и менее. Гемифлоксацин активен в отношении большинства штаммов микроорганизмов, как в условиях in vitro, так и in vivo.

Аэробные грамположительные микроорганизмы: Streptococcus pneumoniae (включая устойчивые к пенициллину, макролидам и большинство устойчивых к офлоксацину/левофлоксацину и MDRSP* штаммы), Streptococcus pyogenes (включая устойчивые к макролидам штаммы), Streptococcus viridans, Streptococcus agalactiae, Streptococcus milleri, Streptococcus anginosius, Streptococcus constellatus, Streptococcus mitis и другие виды стрептококков. Staphylococcus aureus (восприимчивые к метициллину), Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus haemolyticus и другие виды стафилококков. Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium и другие виды энтерококков.

*MDRSP — группа штаммов Streptococcus pneumoniae, включающая подвид ранее известный как PRSP (Streptococcus pneumoniae, устойчивые к пенициллину), и объединяющая штаммы, устойчивые к двум или более из нижеперечисленных антибиотиков: пенициллины, цефалоспорины 2-го поколения, макролиды, тетрациклины и триметоприм/сульфаметоксазол.

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы: Haemophilus influenzae (в том числе продуцирующие бета-лактамазу), Haemophilus parainfluenzae и другие виды Haemophilus. Moraxella catarrhalis (как продуцирующие, так и не продуцирующие β-лактамазу) и другие виды Moraxella. Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca и другие виды Klebsiella. Escherichia coli; Neisseria gonorrhoeae; Acinetobacter iwoffi, Acinetobacter anitratus, Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter haemolyticus и другие виды Acinetobacter; Citrobacter freundii, Citrobacter koseri и другие виды Citrobacter; Salmonella, Shigella; Enterobacter aerogenes и другие виды Enterobacter; Serratia marcescens и другие виды Serratia; Proteus mirabilis, Proteus vulgaris и другие виды Proteus; Providencia; Morganella morganii и другие виды Morganella; Yersinia; Pseudomonas aeruginosa и другие виды Pseudomonas; Bordetella pertussis и другие виды Bordetella.

Атипичные: Coxiella burnetii и другие виды Coxiella, Mycoplasma pneumoniae и другие виды Mycoplasma,Legionella pneumophilla и другие виды Legionella, Chlamydia pneumoniae и другие виды Chlamydia.

Анаэробные: Peptostreptococcus, Clostridium non-perfringes, Clostridium perfringes и другие виды Clostridium, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella.

Фармакокинетика гемифлоксацина имеет линейный характер в диапазоне доз 40–640 мг. Практически не кумулируется в организме (менее 30% при дозе 640 мг в течение 7 дней). При курсовом приеме 320 мг гемифлоксацина 1 раз в сутки равновесная концентрация достигается на 3-й день. Гемифлоксацин быстро всасывается в ЖКТ. Время достижения C max в плазме крови составляет 0,5–2 ч однократного приема. После повторного приема 320 мг гемифлоксацина его C max в плазме крови составляет 1,61±0,51 мкг/мл (0,70–2,62 мкг/мл), а значение AUC — 9,93±3,07 мкг·ч/мл (4,71– 20,1 мкг·ч/мл). Абсолютная биодоступность гемифлоксацина составляет около 71%. Прием пищи практически не изменяет фармакокинетику гемифлоксацина, поэтому его можно принимать не зависимо от нее. При повторном приеме 55–73% гемифлоксацина связывается с белками плазмы крови, доля связанной фракции не зависит от возраста. Концентрация гемифлоксацина в бронхоальвеолярном лаваже выше таковой в плазме крови. Гемифлоксацин хорошо проникает в ткани легких. В небольшом количестве гемифлоксацин метаболизируется в печени. Спустя 4 ч после приема неизмененный гемифлоксацин преобладает среди метаболитов (65%) в плазме крови. Гемифлоксацин не метаболизируется системой цитохрома Р450 и не ингибирует ее метаболическую активность. У здоровых лиц 61±9,5% дозы гемифлоксацина выводится с калом, а 36±9,3% — с мочой в виде неизмененного препарата и продуктов метаболизма. T ½ из плазмы крови и мочи составляет около 8 и 15 ч соответственно. При гемодиализе из крови выводится 20–30% дозы гемифлоксацина. Возраст не влияет на фармакокинетику гемифлоксацина. При печеночной недостаточности возможно незначительное повышение C max гемифлоксацина в плазме крови, не требующее коррекции дозы. При почечной недостаточности отмечается небольшое увеличение времени элиминации гемифлоксацина из плазмы крови, без изменения C max . Коррекции дозы у пациентов с клиренсом креатинина >40 мл/мин не требуется. У пациентов с клиренсом <40 мл/мин рекомендуется корректировать дозу гемифлоксацина.