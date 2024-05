активное вещество гилтеритиниб применяется для лечения рецидивирующего или рефрактерного острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) с мутацией FLT3.

Механизм действия . Гилтеритиниб — ингибитор FLT3 и AXL, ингибирует сигнал от рецептора FLT3 и пролиферацию в клетках, экзогенно экспрессирующих мутации FLT3 (включая FLT3-ITD, FLT3-D835Y и FLT3-ITD-D835Y). Кроме того, гилтеритиниб индуцирует апоптоз в лейкемических клетках, экспрессирующих FLT3-ITD. Ex vivo было продемонстрировано значительное (>90%) подавление фосфорилирования FLT3 в течение 24 ч после приема первой дозы препарата, которое сохранялось у пациентов с рецидивным или рефрактерным ОМЛ, получавших 120 мг гилтеритиниба.

Фармакокинетика

Абсорбция . После перорального приема гилтеритиниба C max в плазме крови достигаются при примерно через 4-6 ч. При однократном ежедневном приеме 120 мг гилтеритиниба C max составляет 282,0 нг/мл (CV% = 50,8), а AUC в плазме крови при 24-часовом интервале дозирования — 6180 нг-ч/мл (CV% = 46,4). Стабильный уровень в плазме крови достигается в течение 15 дней при однократном ежедневном приеме.

Влияние пищи. При приеме гилтеритиниба с пищей с высоким содержанием жиров C max снижалась примерно на 26%, а AUC — менее чем на 10% по сравнению с экспозицией гилтеритиниба в состоянии голодания. При приеме гилтеритиниба с пищей с высоким содержанием жира медиана t max увеличивалась на 2 ч.

Распределение . Объем центрального и периферического распределения составили 1092 л и 1100 л соответственно, что свидетельствует о выраженном тканевом распределении. Связывание с белками плазмы крови составляет около 90%. Гилтеритиниб преимущественно связывается с альбумином.

Биотрансформация . Гилтеритиниб метаболизируется преимущественно с помощью CYP 3A4. Первичными метаболитами являются M17 (образуется путем N-деалкилирования и окисления), M16 и M10 (оба образуются путем N-деалкилирования). Фармакологическое действие метаболитов на рецепторы FLT3 и AXL неизвестно. Эксперименты in vitro также показали, что гилтеритиниб является субстратом P-gp и может потенциально ингибировать BCRP и P-gp в тонком кишечнике и OCT1 в печени при клинически значимых концентрациях.

Элиминация . Гилтеритиниб выводится преимущественно с калом (64,5% от общей принятой дозы). Примерно 16,4% от общей дозы выводится с мочой в виде неизмененного препарата и метаболитов. Плазменные концентрации гилтеритиниба снижаются биэкспоненциально; средний расчетный Т ½ в популяции составил 113 ч. Расчетный клиренс (CL/F), основанный на популяционной модели — 14,85 л/ч.