ГЛЮКОЗАМИНИЛМУРАМИЛПЕНТАПЕПТИД* (GLUCOSAMINILMURAMILPENTAPEPTIDUM*) Действующее вещество
глюкозаминилмурамилпентапептид относится к иммуномодуляторам природного происхождения с широким спектром действия. Препарат представляет собой фрагменты клеточной стенки лактобактерий. Глюкозаминилмурамилпентапептид стимулирует функцию макрофагов и нормализует количество Т-лимфоцитов. Глюкозаминилмурамилпентапептид активирует клетки моноцитарно-макрофагального ряда, усиливает фагоцитоз, повышает активность лизосомальных ферментов, продукцию активных форм кислорода, усиливает цитотоксический эффект макрофагов по отношению к опухолевым клеткам. Препарат усиливает синтез цитокинов. Глюкозаминилмурамилпентапептид повышает цитотоксическую активность натуральных киллеров. Иммуномодулирующая активность глюкозаминилмурамилпентапептида заключается в том, что препарат сохраняет эндокринную функцию тимуса, а также способствует снижению уровня циркулирующих иммунных комплексов.
Глюкозаминилмурамилпентапептид способствует стимуляции лейкопоэза, обладает слабым антиметастатическим и противоопухолевым эффектом, уменьшает побочные эффекты химио- и лучевой терапии. Препарат не имеет эмбриотоксического, мутагенного и тератогенного действия.
острые и хронические бактериальные и вирусные инфекции; различные заболевания, сопровождающиеся вторичным иммунодефицитом, в частности при проведении химио- и лучевой терапии онкологических больных и больных лейкозом для снижения токсического действия цитостатиков; острые и хронические лучевые поражения, при хирургическом лечении онкологических больных, лейкопения различного происхождения.
глюкозаминилмурамилпентапептид в таблетках предназначен для медленного рассасывания в полости рта. Обычно назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки. Курс лечения обычно составляет 10-20 суток. При необходимости можно проводить повторные курсы лечения через 3-6 и 12 месяцев.
Глюкозаминилмурамилпентапептид для парентерального введения вводят п/к и в/м. Перед использованием препарата во флакон добавляют 1-2 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или воды для инъекций.
Для п/к введения препарата следует использовать 1 мл растворителя. Обычная суточная доза для взрослых пациентов составляет 0,002 г глюкозаминилмурамилпентапептида. Курс лечения предусматривает 3-5 инъекций с интервалом 5-7 суток. При необходимости можно проводить повторные курсы лечения через 3-6 и 12 месяцев.
гиперчувствительность к глюкозаминилмурамилпентапептиду, аутоиммунные заболевания, беременность, кормление грудью, детский возраст, гипертермия (>38°C) во время приема или введения препарата.
кратковременное незначительное повышение температуры тела, боли в суставах, местные реакции в месте инъекции.