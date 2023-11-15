глюкозаминилмурамилпентапептид в таблетках предназначен для медленного рассасывания в полости рта. Обычно назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки. Курс лечения обычно составляет 10-20 суток. При необходимости можно проводить повторные курсы лечения через 3-6 и 12 месяцев.

Глюкозаминилмурамилпентапептид для парентерального введения вводят п/к и в/м. Перед использованием препарата во флакон добавляют 1-2 мл 0,9% р-ра натрия хлорида или воды для инъекций.

Для п/к введения препарата следует использовать 1 мл растворителя. Обычная суточная доза для взрослых пациентов составляет 0,002 г глюкозаминилмурамилпентапептида. Курс лечения предусматривает 3-5 инъекций с интервалом 5-7 суток. При необходимости можно проводить повторные курсы лечения через 3-6 и 12 месяцев.