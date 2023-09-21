синтетический декапептид с высокой антагонистической активностью в отношении природного гонадотропин-рилизинг-гормона (ГРГ); получен из природного ГРГ путем замены аминокислот в положениях 1,2,3,6,8 и 10. Модулирует функциональную активность оси гипоталамус – гипофиз – гонады путем конкурентного связывания с рецепторами ГРГ в гипофизе. В результате этого происходит выраженное, быстрое и обратимое подавление секреции эндогенных гонадотропинов без начальной стимуляции их высвобождения. Снижает концентрацию (при многократном введении по 0,25 мг) ЛГ, ФСГ и эстрадиола в сыворотке крови, соответственно примерно на 74, 32 и 25% в течение 4, 8 и 16 ч после инъекции. Стимуляция суперовуляции сопровождается более быстрым первоначальным ростом фолликулов яичников в течение первых дней стимуляции, а концентрация эстрадиола в сыворотке крови несколько ниже по сравнению с агонистами ГнРГ. Данные различия требуют, чтобы подбор дозы ФСГ при применении ганиреликса основывался в основном на количестве и размере растущих фолликулов, и в меньшей степени — на уровне эстрадиола в крови.

C max в плазме крови после однократного п/к введения 0,25 мг — 15 нг/мл. При повторном введении стационарные концентрации в крови (около 0,6 мг/мл) достигаются в течение 2–3 сут. Биодоступность — 91%. В плазме крови находится в свободном виде. Между массой тела и концентрациями ганиреликса в плазме существует обратная зависимость. Метаболизируется путем ферментативного гидролиза с образованием пептидных фрагментов. Т ½ — 13 ч. Выводится с калом в виде метаболитов — 75%, почками в неизмененном виде — 22%.