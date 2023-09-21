ГАНИРЕЛИКС (GANIRELIXUM) Действующее вещество
синтетический декапептид с высокой антагонистической активностью в отношении природного гонадотропин-рилизинг-гормона (ГРГ); получен из природного ГРГ путем замены аминокислот в положениях 1,2,3,6,8 и 10. Модулирует функциональную активность оси гипоталамус – гипофиз – гонады путем конкурентного связывания с рецепторами ГРГ в гипофизе. В результате этого происходит выраженное, быстрое и обратимое подавление секреции эндогенных гонадотропинов без начальной стимуляции их высвобождения. Снижает концентрацию (при многократном введении по 0,25 мг) ЛГ, ФСГ и эстрадиола в сыворотке крови, соответственно примерно на 74, 32 и 25% в течение 4, 8 и 16 ч после инъекции. Стимуляция суперовуляции сопровождается более быстрым первоначальным ростом фолликулов яичников в течение первых дней стимуляции, а концентрация эстрадиола в сыворотке крови несколько ниже по сравнению с агонистами ГнРГ. Данные различия требуют, чтобы подбор дозы ФСГ при применении ганиреликса основывался в основном на количестве и размере растущих фолликулов, и в меньшей степени — на уровне эстрадиола в крови.
Cmax в плазме крови после однократного п/к введения 0,25 мг — 15 нг/мл. При повторном введении стационарные концентрации в крови (около 0,6 мг/мл) достигаются в течение 2–3 сут. Биодоступность — 91%. В плазме крови находится в свободном виде. Между массой тела и концентрациями ганиреликса в плазме существует обратная зависимость. Метаболизируется путем ферментативного гидролиза с образованием пептидных фрагментов. Т½ — 13 ч. Выводится с калом в виде метаболитов — 75%, почками в неизмененном виде — 22%.
профилактика преждевременного пикового повышения секреции ЛГ у женщин при индукции овуляции (суперовуляции) в программах лечения бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий.
п/к, сочетанно с препаратом ФСГ. Контролируемую стимуляцию овуляции препаратом ФСГ начинают на 2-й или 3-й день менструального или менструальноподобного цикла. Ганиреликс в дозе 0,25 мг вводят на 6-й день применения препарата ФСГ. В случае повышенной реакции яичников на стимуляцию, для предупреждения преждевременного повышения ЛГ, лечение ганиреликсом начинают с 5-го дня применения препаратов ФСГ. В случае медленного роста фолликулов введение можно начинать позднее 6-го дня применения препаратов ФСГ. Ганиреликс и ФСГ должны вводиться приблизительно в одно и то же время. Препараты не должны смешиваться в одном шприце, и для их введения должны выбираться разные участки тела. Ежедневное применение Ганиреликса должно продолжаться до момента образования достаточного числа преовуляторных фолликулов. Окончательное созревание фолликулов может быть инициировано путем введения препарата человеческого хорионического гонадотропина (ЧХГ). Интервал между инъекциями не должен превышать 30 ч, иначе может иметь место преждевременный пик ЛГ (при введении ганиреликса по утрам его применение должно быть продолжено, в том числе включая и день инициирования овуляции; при назначении препарата по вечерам последняя его инъекция должна быть сделана вечером дня, предшествующего дню инициирования овуляции).
гиперчувствительность; печеночная и/или почечная недостаточность; период беременности и кормления грудью.
головная боль, головокружение, слабость, недомогание; тошнота, абдоминальная боль; синдром гиперстимуляции яичников, внематочная беременность, самопроизвольный аборт; аллергические реакции; местные реакции (в том числе гиперемия кожи).
ганиреликс должен назначаться специалистом, имеющим опыт лечения бесплодия. Синдром гиперстимуляции яичников чаще возникает при использовании препаратов ЧХГ. Безопасность и эффективность применения препарата у женщин с массой тела <50 кг или >90 кг не установлена.
не исследовали.
может пролонгировать действие ганиреликса.