глутоксим (бис-(гамма-L-глутамил)-L-цистинил-бис-глицин динатриевая соль) — иммуностимулирующее средство, оказывает влияние на внутриклеточные процессы тиолового обмена. Механизм действия обусловлен влиянием на редокс-потенциал клеток. Иммуномодулирующее и системное цитопротекторное действие определяется новым уровнем редокс-систем и динамикой фосфорилирования ключевых белков сигналпередающих систем и транскриптационных факторов (NFkB и AP-1) в первую очередь иммунокомпетентных клеток. Оказывает дифференцированное воздействие на нормальные (стимуляция пролиферации и дифференцировки) и трансформированные (индукция апоптоза) клетки. Обладает высокой тропностью к клеткам центральных органов иммунной системы и системы лимфоидной ткани; усиливает процессы эритропоэза, лимфопоэза и гранулоцито-моноцитопоэза; активирует фагоцитоз (в том числе в условиях иммунодефицитных состояний), способствует восстановлению в периферической крови уровня нейтрофильных гранулоцитов, моноцитов, лимфоцитов и функциональной активности тканевых макрофагов. Оказывает стимулирующее действие на каскадные механизмы фосфатной модификации основных белков сигналпередающих систем; вызывает инициацию системы цитокинов (в том числе эндогенную продукцию ИЛ- 1, ИЛ-6, TNF, IFN, эритропоэтина), воспроизведение эффектов ИЛ-2 посредством индукции экспрессии его рецепторов.

Максимальная концентрация в сыворотке при в/м введении отмечается через 7–10 мин, биодоступность — 90%. Широко распределяется в тканях и органах, максимальное накопление — в печени, почках, органах иммуногенеза и гемопоэза, минимальное — в жировой ткани. Метаболизируется до аминокислот, выделяется почками в виде метаболитов.