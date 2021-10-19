при сахарном диабете внутрь назначают по 5 г гранул 3 раза в сутки во время еды. При гиперхолестеринемии — по 5 г 2–5 раз в сутки во время еды. Гранулы можно добавлять в пищу или к какой-либо жидкости (сок, молоко и т.п.), запивать следует не менее чем одним стаканом жидкости. Если в начале лечения отмечено возникновение диспептических явлений, дозу следует снизить.