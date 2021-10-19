ХЬЮАРОВАЯ СМОЛА* (GUMMI HUARI*) Действующее вещество
гелеобразующее вещество, препятствующее всасыванию углеводов, желчных кислот и ХС в кишечнике. Тормозя всасывание углеводов, снижает уровень глюкозы в крови и уменьшает выраженность глюкозурии. Хьюаровая смола снижает уровень общего ХС в плазме крови, оказывает благоприятное действие при дислипидемии, снижая уровень ЛПНП и не влияя на содержание ЛПВП в крови, уменьшая таким образом атерогенные свойства плазмы крови.
сахарный диабет, гиперхолестеринемия.
при сахарном диабете внутрь назначают по 5 г гранул 3 раза в сутки во время еды. При гиперхолестеринемии — по 5 г 2–5 раз в сутки во время еды. Гранулы можно добавлять в пищу или к какой-либо жидкости (сок, молоко и т.п.), запивать следует не менее чем одним стаканом жидкости. Если в начале лечения отмечено возникновение диспептических явлений, дозу следует снизить.
не выявлены.
в начале лечения возможны метеоризм, диарея.
в случае применения у больных сахарным диабетом, получающих инсулин или пероральные гипогликемизирующие препараты, в начале лечения следует часто контролировать уровень глюкозы в крови в связи с возможным развитием гипогликемии. При гиперхолестеринемии в начале лечения необходимо ежемесячно контролировать уровень ХС в плазме крови.
Следует соблюдать осторожность при назначении хьюаровой смолы больным со стенозом пищевода.