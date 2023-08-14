ГРИЗЕОФУЛЬВИН (GRISEOFULVINUM)

внутрь принимают во время еды с 1 чайной ложкой растительного масла. Взрослым при микроспории назначают по 1 г/сут, детям с массой тела до 25 кг — по 10 мг/кг/сут. Гризеофульвин принимают ежедневно до первого отрицательного результата микологического исследования, затем в той же дозе в течение 2 нед — через день и 2 нед — 2 раза в неделю.

При онихомикозе, трихофитии, фавусе волосистой части головы суточная доза гризеофульвина для взрослых с массой тела до 50 кг составляет 625 мг (5 таблеток), при большей массе назначать дополнительно еще по 125 мг каждые 10 кг.

Срок лечения при тяжелых микозах может удлиняться до 12 мес. Курс лечения при поражениях кожи тела — 2–4 нед, волосистой части головы — 4–6 нед, кожи стоп — 4–8 нед, ногтей пальцев рук — не менее 4 мес, ногтей пальцев ног — не менее 6 мес.