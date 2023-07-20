ревматоидный артрит. Назначают по 50 мг путем п/к инъекции 1 раз в месяц, в один и тот же день месяца. Голимумаб необходимо применять в комбинации с метотрексатом.

Псориатический артрит. Назначают по 50 мг путем п/к инъекции 1 раз в месяц, в один и тот же день месяца.

Анкилозирующий спондилит. Назначают по 50 мг путем п/к инъекции 1 раз в месяц, в один и тот же день месяца.

Пациенты с массой тела более 100 кг. Для всех вышеупомянутых показаний у пациентов с массой тела более 100 кг, у которых не было достигнуто положительного клинического ответа после введения 3-4 доз препарата, может быть рассмотрен вопрос о повышении дозы голимумаба до 100 мг 1 раз в месяц. П

Язвенный колит: пациенты с массой тела менее 80 кг - начальная доза голимумаба составляет 200 мг путем п/к инъекции, следующая доза голимумаба 100 мг п/к на 2-й неделе, потом по 50 мг голимумаба п/к каждые 4 недели;

пациенты с массой тела 80 кг и более - начальная доза голимумаба составляет 200 мг путем п/к инъекции, следующая доза голимумаба 100 мг п/к на 2-й неделе, потом по 100 мг голимумаба п/к каждые 4 недели.

Доступные данные указывают на то, что клинический ответ обычно достигается на 12-14 неделях лечения (после введения 4 доз). Необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения терапии у пациентов, у которых отсутствует терапевтический эффект в течение указанного периода лечения.

Пропуск введения препарата. Если пациент пропустил очередное введение голилумаба в запланированный день, то пропущенную дозу следует ввести сразу после того, как пациент вспомнил об этом. Не нужно вводить двойную дозу препарата, чтобы компенсировать пропуск дозы.

Если после пропуска введения препарата прошло менее 2 недель, то пациент должен ввести пропущенную дозу препарата и в дальнейшем придерживаться предварительного графика введения препарата.

Если после пропуска введения препарата прошло более 2 недель, то пациент должен ввести пропущенную дозу препарата и в дальнейшем придерживаться нового ежемесячного графика, начиная с даты этой инъекции.