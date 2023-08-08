ингаляция 50 мкг с помощью ингалятора 1 раз в сутки в одно и то же время ежедневно; если прием дозы пропущен, следующую дозу следует принять как можно быстрее; пациенты должны знать, что нельзя принимать больше одной дозы в сутки.