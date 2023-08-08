ГЛИКОПИРРОНИЯ БРОМИД (GLYCOPYRRONII BROMIDUM) Действующее вещество
гликопиррония бромид является антагонистом мускариновых рецепторов (антихолинергическое действие) длительного действия, применяемый в виде ингаляции 1 раз/сут как поддерживающая бронхолитическоя терапия при ХОБЛ; парасимпатические нервы являются основным бронхоконстрикторным невральным путем в дыхательных путях, а холинергический тонус — ключевым обратимым компонентом обструкции дыхательных путей при ХОБЛ; блокирует бронхоконстрикторное действие ацетилхолина на клетки гладкой мускулатуры дыхательных путей, тем самым расширяя дыхательные пути; является антагонистом мускариновых рецепторов с высоким сродством к этим трем подтипам рецепторов.
поддерживающая бронходилатационная терапия для облегчения симптомов у пациентов с ХОБЛ.
ингаляция 50 мкг с помощью ингалятора 1 раз в сутки в одно и то же время ежедневно; если прием дозы пропущен, следующую дозу следует принять как можно быстрее; пациенты должны знать, что нельзя принимать больше одной дозы в сутки.
повышенная чувствительность к действующему веществу.
назофарингит, ринит, цистит, гиперчувствительность, ангионевротический отек, гипергликемия; бессонница, головная боль, гипестезия; фибрилляция предсердий, сердцебиение; заложенность носа, продуктивный кашель, раздражение горла, носовое кровотечение; парадоксальный бронхоспазм, сухость во рту, гастроэнтерит диспепсия, кариес зубов; высыпания, зуд; боль в конечностях, скелетно-мышечная боль в груди; инфекция мочеполовой системы; дизурия, задержка мочи доброкачественная гиперплазия предстательной железы.