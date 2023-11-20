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Активные вещества — “Г”ГАЛАНТАМИН (GALANTAMINUM)

ГАЛАНТАМИН (GALANTAMINUM) Действующее вещество

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Найдено: 4 препарата
Нивалин раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Sopharma
Нивалин Раствор для инъекций, 1 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Sopharma
Нет в наличии
Нивалин раствор для инъекций, 2,5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Sopharma
Нивалин Раствор для инъекций, 2,5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Sopharma
Нет в наличии
Нивалин раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10; Sopharma
Нивалин Раствор для инъекций, 5 мг/мл, ампула, 1 мл, № 10 Sopharma
Нет в наличии
Нивалин таблетки, 10 мг, № 20; Sopharma
Нивалин Таблетки, 10 мг, № 20 Sopharma
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций.
ГАЛАНТАМИН (GALANTAMINUM)
CAS №: 357-70-0 C17H21NO3
USPDDN: (4aS,6R,8aS)-4a,5,9,10,11,12-гексагидро-3-метокси-11-метил-6H-бензофуро(3a,3,2-ef)(2)бензазепин-6-ол.
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций.

алкалоид, выделяемый из клубней некоторых видов подснежника (Galanthus Woronowi A.Los., Galanthus nivalis var. gracilis) и некоторых близкородственных растений. Антихолинэстеразное средство, сильный обратимый ингибитор холинэстеразы. Облегчает холинергическую передачу, усиливая и пролонгируя действие эндогенного ацетилхолина. Усиливает нервно-мышечную передачу в скелетных мышцах, проявляет антагонизм в отношении курареподобных средств недеполяризующего действия. Повышает тонус гладких мышц внутренних органов, усиливает секрецию экзокринных желез. Вызывает миоз, снижает внутриглазное давление, вызывает спазм аккомодации. Хорошо проникает через ГЭБ, усиливает процессы возбуждения в холинергических синапсах ЦНС.

полиомиелит, неврит, радикулит, радикулоневрит, полиневрит, спастический паралич, остаточные явления после перенесенных нарушений сосудисто-воспалительного, токсического и травматического происхождения (инсульт, менингит, менингоэнцефалит, миелит), миастения, прогрессивная мышечная дистрофия, спинальная невральная мышечная атрофия; в качестве антагониста недеполяризующих миорелаксантов.

для п/к введения разовые дозы для взрослых — 2,5–10 мг; для детей в возрасте 1–2 лет — 0,25–0,5 мг, 3–5 лет — 0,5–1 мг, 6–8 лет — 0,75–2 мг, 9–11 лет — 1,25–3 мг, 12–14 лет — 1,75–5 мг, 15–16 лет — 2–7 мг, при необходимости дозу можно повысить, но строго индивидуально. Для взрослых максимальная разовая доза составляет 10 мг, суточная — 20 мг. Галантамин вводят 1 раз, а при необходимости — 2 раза в сутки. Терапию начинают с минимальных доз, которые постепенно повышают; кратность применения галантамина в высоких дозах — 3 раза в сутки. Курс лечения продолжается до 50 дней, при необходимости можно провести 2–3 повторных курса с интервалом 1–1,5 мес.
Для в/в введения разовые дозы для взрослых — 10–25 мг; для детей в возрасте 1–2 лет — 1–2 мг, 3–5 лет — 1,5–3 мг, 6–8 лет — 2–5 мг, 9–11 лет — 3–8 мг, 12–15 лет — 5–10 мг.
При приеме внутрь суточная доза — 5–10 мг, кратность приема — 3–4 раза/сут после еды, длительность лечения — 4–5 нед.

БА, брадикардия, стенокардия, декомпенсация сердечной деятельности, эпилепсия, гиперкинезы, механическая кишечная непроходимость, механические нарушения проходимости мочевыводящих путей.

возможны обильное слюнотечение, потоотделение, тошнота, рвота, головокружение, брадикардия.

при тяжелой почечной недостаточности дозу галантамина следует снизить.