ГАЛАНТАМИН (GALANTAMINUM)

для п/к введения разовые дозы для взрослых — 2,5–10 мг; для детей в возрасте 1–2 лет — 0,25–0,5 мг, 3–5 лет — 0,5–1 мг, 6–8 лет — 0,75–2 мг, 9–11 лет — 1,25–3 мг, 12–14 лет — 1,75–5 мг, 15–16 лет — 2–7 мг, при необходимости дозу можно повысить, но строго индивидуально. Для взрослых максимальная разовая доза составляет 10 мг, суточная — 20 мг. Галантамин вводят 1 раз, а при необходимости — 2 раза в сутки. Терапию начинают с минимальных доз, которые постепенно повышают; кратность применения галантамина в высоких дозах — 3 раза в сутки. Курс лечения продолжается до 50 дней, при необходимости можно провести 2–3 повторных курса с интервалом 1–1,5 мес.

Для в/в введения разовые дозы для взрослых — 10–25 мг; для детей в возрасте 1–2 лет — 1–2 мг, 3–5 лет — 1,5–3 мг, 6–8 лет — 2–5 мг, 9–11 лет — 3–8 мг, 12–15 лет — 5–10 мг.

При приеме внутрь суточная доза — 5–10 мг, кратность приема — 3–4 раза/сут после еды, длительность лечения — 4–5 нед.