Активные вещества — “Ф”ФОРМАЛЬДЕГИД* (FORMALDEHYDUM*) ФОРМАЛЬДЕГИД* (FORMALDEHYDUM*) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 6 препаратов Плитка Список Формидрон Раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 100 мл, № 1 Виола ФФ В 725 аптеках от 39,11 грн Цены в аптеках Формидрон Раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1 Виола ФФ В 339 аптеках от 21,34 грн Цены в аптеках Формидрон Раствор спиртовой для наружного применения, флакон полимерный с распылителем, 100 мл, № 1 Тернофарм В 210 аптеках от 46,23 грн Цены в аптеках Формидрон Раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1 Тернофарм В 162 аптеках от 11,64 грн Цены в аптеках Формидрон Раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1 ГЭЗМП В 4 аптеках от 18,00 грн Цены в аптеках Формидрон Раствор спиртовой для наружного применения, флакон стеклянный, 50 мл, № 1 Фитофарм В 10 аптеках других городов от 12,14 грн Цены в других городах Препараты, содержащие ФОРМАЛЬДЕГИД*