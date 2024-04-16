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Активные вещества — “Ф”ФОРМАЛЬДЕГИД* (FORMALDEHYDUM*)

ФОРМАЛЬДЕГИД* (FORMALDEHYDUM*) Действующее вещество

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Найдено: 6 препаратов
Формидрон раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 100 мл, № 1; Виола ФФ
Формидрон Раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 100 мл, № 1 Виола ФФ
В 725 аптеках
от 39,11 грн
Цены в аптеках
Формидрон раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1; Виола ФФ
Формидрон Раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1 Виола ФФ
В 339 аптеках
от 21,34 грн
Цены в аптеках
Формидрон раствор спиртовой для наружного применения, флакон полимерный с распылителем, 100 мл, № 1; Тернофарм
Формидрон Раствор спиртовой для наружного применения, флакон полимерный с распылителем, 100 мл, № 1 Тернофарм
В 210 аптеках
от 46,23 грн
Цены в аптеках
Формидрон раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1; Тернофарм
Формидрон Раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1 Тернофарм
В 162 аптеках
от 11,64 грн
Цены в аптеках
Формидрон раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1; ГЭЗМП
Формидрон Раствор спиртовой для наружного применения, флакон, 50 мл, № 1 ГЭЗМП
В 4 аптеках
от 18,00 грн
Цены в аптеках
Формидрон раствор спиртовой для наружного применения, флакон стеклянный, 50 мл, № 1; Фитофарм
Формидрон Раствор спиртовой для наружного применения, флакон стеклянный, 50 мл, № 1 Фитофарм
В 10 аптеках других городов
от 12,14 грн
Цены в других городах