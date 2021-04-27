ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ IX* (FACTOR COAGULATIONIS IX*) Действующее вещество
гемостатическое средство, хроматографически очищенный фактор свертывания крови человека. Восполняет недостаток фактора свертывания IX и устраняет гипокоагуляцию у больных с его дефицитом. В организме превращается в активированный фактор IX (IХа) и в комбинации с фактором VIII переводит фактор Х в Ха, обусловливающий переход протромбина в тромбин и способствующий образованию фибринового сгустка. Повышает уровень в плазме крови витамин К-зависимых факторов коагуляции (II, VII, IX и X).
Около 30–50% фактора IX определяется в крови сразу после в/в инфузии; затем гемостатическая активность постепенно снижается.
геморрагический синдром при дефиците фактора IX (врожденном или приобретенном), гемофилии В и А (монотерапия или в сочетании с ингибиторами фактора VIII), передозировка антикоагулянтов кумаринового ряда или необходимость проведения оперативных вмешательств на фоне их применения.
в/в струйно или капельно. Режим дозирования устанавливается индивидуально при контроле уровня фактора свертывания IX в крови. В экстренных случаях следует учитывать, что первая доза — 1 МЕ/кг повышает уровень фактора свертывания IX на 0,5–1%, а последующие введения в той же дозе — на 1–1,5%. При экстракции зубов и оперативных вмешательствах малого объема уровень фактора IX не должен снижаться ниже 30% нормы, при желудочно-кишечных кровотечениях — ниже 30–50%, а при внутричерепных кровоизлияниях или обширных операциях — ниже 60%.
Для длительной профилактики кровотечений (тяжелая гемофилия В) вводят 18–30 ME/кг массы тела 1 раз в неделю или по 9–15 ME/кг массы тела 2 раза в неделю.
повышенная чувствительность к фактору свертывания IX, острый тромбоз, острый инфаркт миокарда, ДВС-синдром, дефицит фактора VII, период беременности и кормления грудью.
снижение резистентности к инфекционным заболеваниям, тромбоэмболии, аллергические и иммунопатологические реакции: боль в спине, тошнота, крапивница, тахикардия, артериальная гипотензия, одышка, анафилактические реакции; возможно образование антител к фактору IX.
следует учитывать, что образующиеся к фактору свертывания IX антитела могут частично или полностью инактивировать его, и в этом случае рекомендуется повышение доз и применение активированных факторов протромбинового комплекса и/или иммуносуппрессоров.
несовместим с другими гемостатическими средствами (возможна контактная активация или инактивация).