в/в струйно или капельно. Режим дозирования устанавливается индивидуально при контроле уровня фактора свертывания IX в крови. В экстренных случаях следует учитывать, что первая доза — 1 МЕ/кг повышает уровень фактора свертывания IX на 0,5–1%, а последующие введения в той же дозе — на 1–1,5%. При экстракции зубов и оперативных вмешательствах малого объема уровень фактора IX не должен снижаться ниже 30% нормы, при желудочно-кишечных кровотечениях — ниже 30–50%, а при внутричерепных кровоизлияниях или обширных операциях — ниже 60%.

Для длительной профилактики кровотечений (тяжелая гемофилия В) вводят 18–30 ME/кг массы тела 1 раз в неделю или по 9–15 ME/кг массы тела 2 раза в неделю.