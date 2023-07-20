при остром инфаркте миокарда в 1-е сутки вводят 2–4 г в/в струйно с последующей капельной инфузией 8–16 г в 200 мл 5% р-ра глюкозы в течение 2 ч. На 2-е сутки — по 2–4 г в/в капельно 2 раза в сутки. На 3-и сутки — по 2 г в/в капельно 2 раза в сутки. При необходимости курс инфузий по 2 г 2 раза в сутки можно проводить в течение 6 дней.

При хронической сердечной недостаточности вводят в/в капельно по 1–2 г 2 раза в сутки в течение 10–14 дней.

При интраоперационной ишемии миокарда вводят в составе обычного кардиоплегического р-ра в количестве 3 г на 1 л, добавляя в состав р-ра непосредственно перед введением. Рекомендуется проведение курса инфузий по 2 г 2 раза в сутки в течение 3–5 дней, предшествующих хирургическому вмешательству, и в течение 1–2 дней после операции.

При угрозе развития интраоперационной ишемии конечностей рекомендуется в/в струйно ввести 2–4 г до операции с последующей инфузией 8–10 г в 5% р-ре глюкозы в течение операции и периода реперфузии.