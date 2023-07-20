ФОСФОКРЕАТИНИН (FOSFOCREATININUM) Действующее вещество
средство, улучшающее метаболизм миокарда и мышечной ткани. По химической структуре аналогичен макроэргическому эндогенному фосфокреатину. Тормозит процесс деструкции сарколеммы ишемизированных кардиомиоцитов и миоцитов, нормализует энергетический обмен клеток. За счет улучшения микроциркуляции уменьшает размер зоны некроза и ишемии. При ишемии и постишемической реперфузии вызывает антиаритмический эффект, что связано с уменьшением эктопической активности желудочков и сохранением физиологической функции волокон Пуркинье.
При однократной в/в инфузии Cmax в крови определяется на 1–3-й минуте. T½ в быстрой фазе составляет 30–35 мин. T½ в медленной фазе составляет несколько часов. Выделяется почками. Наибольшее количество накапливается в скелетных мышцах, миокарде и мозгу. В печени и легких накопление незначительное.
острый инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность, интраоперационная ишемия миокарда, интраоперационная ишемия конечностей, острое нарушение мозгового кровообращения, в спортивной медицине — для профилактики развития синдрома физического перенапряжения и улучшения адаптации к экстремальным физическим нагрузкам.
при остром инфаркте миокарда в 1-е сутки вводят 2–4 г в/в струйно с последующей капельной инфузией 8–16 г в 200 мл 5% р-ра глюкозы в течение 2 ч. На 2-е сутки — по 2–4 г в/в капельно 2 раза в сутки. На 3-и сутки — по 2 г в/в капельно 2 раза в сутки. При необходимости курс инфузий по 2 г 2 раза в сутки можно проводить в течение 6 дней.
При хронической сердечной недостаточности вводят в/в капельно по 1–2 г 2 раза в сутки в течение 10–14 дней.
При интраоперационной ишемии миокарда вводят в составе обычного кардиоплегического р-ра в количестве 3 г на 1 л, добавляя в состав р-ра непосредственно перед введением. Рекомендуется проведение курса инфузий по 2 г 2 раза в сутки в течение 3–5 дней, предшествующих хирургическому вмешательству, и в течение 1–2 дней после операции.
При угрозе развития интраоперационной ишемии конечностей рекомендуется в/в струйно ввести 2–4 г до операции с последующей инфузией 8–10 г в 5% р-ре глюкозы в течение операции и периода реперфузии.
повышенная чувствительность к фосфокреатинину.
не выявлены.
следует вводить в максимально короткие сроки с момента проявления признаков ишемии, что обеспечивает более благоприятный прогноз заболевания.
при применении в составе комплексной терапии способствует повышению эффективности антиаритмических, антиангинальных и кардиотонических средств.