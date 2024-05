фармакодинамика. Фосфруктоза (C 6 H 14 O 12 P 2 ), или D-фруктозо-1,6-дифосфат (ФДФ), принадлежит к классу органических соединений и представляет собой цитопротекторный природный сахарофосфат, фосфорилированную форму фруктозы. ФДФ также продуцируется Saccharomyces cerevisiae. Это белый кристаллический порошок, легко впитывает влагу. Растворим в воде, устойчив при комнатной температуре. Слегка солоноватый, имеет слабый аромат.

ФДФ является эндогенным промежуточным соединением гликолиза, которое внутриклеточно модулирует многочисленные ферментативные реакции, активируя фосфофруктокиназу, пируваткиназу и лактаткиназу. Его внутриклеточная концентрация варьирует в зависимости от вида клеток, так, в эритроците человека содержание ФДФ составляет 6–10 мг/л. Биохимические исследования in vitro и in vivo свидетельствуют о том, что ФДФ, введенный в фармакологической дозе, интегрируется с клеточной мембраной, способствует захвату клетками калия из крови, стимулирует обогащение пула высокоэнергетических внутриклеточных фосфатов и 2,3-дифосфоглицерата. ФДФ восстанавливает и улучшает клеточный метаболизм. Кардиопротекторный эффект ФДФ связан с улучшением энергетического обмена. Кроме того, ФДФ уменьшает гемолиз эритроцитов, подвергающихся механической травме. ФДФ оказывает защитный эффект благодаря мембраностабилизирующему действию.

Фосфруктоза действует путем стимуляции анаэробного гликолиза, который генерирует АТФ в условиях ишемии, и улучшает клеточный энергетический метаболизм в ишемизированных и гипоперфузных тканях. Гипоксия вынуждает ишемическую ткань к анаэробному гликолизу для получения энергии, что дает две молекулы АТФ на глюкозу, в отличие от 36 молекул АТФ, образующихся при окислительном фосфорилировании. Добавление экзогенной фосфруктозы может производить еще две молекулы АТФ в некомпенсированной анаэробной среде и, следовательно, способствовать восстановлению ишемизированной ткани. Фосфруктоза распадается на глицеральдегид-3-фосфат и дигидроксиацетонфосфат, которые далее распадаются на две молекулы пирувата и, наконец, производят две молекулы АТФ. Другие механизмы включают ингибирование образования свободных радикалов кислорода нейтрофилами, стабилизацию клеточных мембран и поддержание правильного соотношения ксантиндегидрогеназа/оксидаза путем предотвращения истощения фосфорилированных соединений в ишемизированных тканях. У пациентов с инфарктом миокарда ФДФ может улучшать гемодинамические параметры, ослаблять подтвержденные ЭКГ ишемические повреждения и нарушения сердечного ритма, предотвращать истощение АТФ и креатинфосфата в ишемизированном миокарде, уменьшать размер инфаркта и повышать выживаемость пациентов. Экзогенно введенная фосфруктоза также оказалась полезной для множества других ишемизированных органов, таких как печень, почки, кишечник и головной мозг, вследствие ее способности проникать через ГЭБ.

Доклинические исследования показали, что ФДФ благоприятно влияет на сердечный метаболизм. В животных моделях продемонстрировано противодействие ФДФ токсическому влиянию калия на сократительную способность предсердий и ускорение восстановления эффективной сердечной деятельности после длительной ишемической кардиоплегии; уменьшение выраженности биохимических и электрокардиографических проявлений цитостатической токсичности в отношении сердца; облегчение кардиореспираторной реанимации после гипоксической остановки сердечной деятельности; предотвращение снижения содержания АТФ и креатинфосфата при индуцированной ишемии миокарда, с ограничением зоны некроза, вызванного острой коронарной окклюзией; цитопротекторный и гепатотропный эффекты при ишемическом повреждении печени, а также нефропротекция в отношении функциональных и гистологических повреждений, вызванных постишемической реперфузией; активация глутаминсинтетазы с помощью ФДФ может обеспечить защиту астроцитов от гипоксического повреждения. Кроме того, в эксперименте на животных однократное введение ФДФ заметно ослабляло проявления артрита путем активизации противовоспалительного аденозинергического пути, что оценивалось по уменьшению выраженности суставной гипералгезии, отека суставов, нейтрофильной инфильтрации и продукции воспалительных цитокинов, TNF и IL-6, при одновременном повышении продукции IL-10.

Фармакокинетика. Концентрация ФДФ в плазме крови, измеренная через 5 мин после инфузии 250 мг/кг у здоровых добровольцев, составляет 770 мг/л. Через 80 мин после окончания инфузии ФДФ в определяемом количестве не наблюдается. Т ½ ФДФ из плазмы крови — 10–15 мин.

ФДФ выводится из плазмы крови за счет внесосудистого распределения и гидролиза с превращением в неорганический фосфат и фруктозу за счет активности эритроцитарной и плазматической фосфатазы. ФДФ может диффундировать через мембранный бислой дозозависимым образом.