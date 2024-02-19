ФЕНСПИРИД (FENSPIRIDUM) Действующее вещество
фенспирид обладает противовоспалительным и бронходилатирующим эффектами, обусловленными различными механизмами: антагонистическим действием по отношению к медиаторам воспаления (гистамина, серотонина, брадикинина), блокированием Н1-рецепторов, миотропным спазмолитическим действием, угнетением образования различных провоспалительных факторов (цитокины, производные арахидоновой кислоты, свободные радикалы, фактор некроза опухоли TNFa).
Хорошо всасывается в пищеварительном тракте. Cmax в плазме крови достигается через 6 ч после приема. T½ — 12 ч. Около 90% фенспирида выводится с мочой, 10% — с калом.
устранение функциональных симптомов (кашель и избыточная бронхосекреция) у больных с бронхопневмопатией (фенспирид не является альтернативной антибиотикотерапии в необходимых случаях); сезонный или круглогодичный аллергический ринит; БА.
внутрь, до еды. Взрослым назначают по 80 мг 2–3 раза в сутки, детям — в дозе 4 мг/кг/сут. Детям с массой тела менее 10 кг — 20–40 мг/сут, более 10 кг — 60–120 мг/сут.
повышенная чувствительность к фенспириду.
тошнота, гастралгия, сонливость, редко — умеренная тахикардия, исчезающая при снижении дозы фенспирида.
не рекомендуется принимать в период беременности и кормления грудью.
проявляется сонливостью, возбуждением, тошнотой, рвотой, тахикардией. Рекомендуется промывание желудка, назначение активированного угля, контроль ЭКГ.