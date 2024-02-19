фенспирид обладает противовоспалительным и бронходилатирующим эффектами, обусловленными различными механизмами: антагонистическим действием по отношению к медиаторам воспаления (гистамина, серотонина, брадикинина), блокированием Н 1 -рецепторов, миотропным спазмолитическим действием, угнетением образования различных провоспалительных факторов (цитокины, производные арахидоновой кислоты, свободные радикалы, фактор некроза опухоли TNFa).

Хорошо всасывается в пищеварительном тракте. C max в плазме крови достигается через 6 ч после приема. T ½ — 12 ч. Около 90% фенспирида выводится с мочой, 10% — с калом.