ФЛЮОРЕСЦЕИН* (FLUORESCEINUM*) Действующее вещество
р-ры флюоресцеина применяют в офтальмологической практике с диагностической целью. Обычно используют 2% р-р для выявления поражений роговой оболочки глаза. Неизмененная роговица р-ром не окрашивается, однако язвы, деэпителизированные и другие пораженные участки окрашиваются в зеленый цвет, вокруг инородных тел проступает зеленое кольцо. В/в введение флюоресцеина используется для проведения флюоресцентной ангиографии. Выделяется почками в течение 3 дней.
для применения в офтальмологической практике у взрослых для проведения флуоресцентной ангиографии при патологии сетчатки и зрительного нерва, а также при исследовании сосудистого ложа переднего отдела глаза.
вводят в/в быстро (в течение 2–3 с) 5 мл готового 10% р-ра и по общепринятой методике (серийные снимки) проводят диагностическое исследование. Повторное введение при необходимости допускается не ранее чем через 3 дня. Перед в/в введением проверяют чувствительность больного к флюоресцеину, для чего внутрикожно вводят 0,1 мл 1% р-ра. При отсутствии местной реакции через 30 мин проводят флюоресцентную ангиографию.
заболевания почек, повышенная чувствительность (положительный результат при внутрикожной пробе).
при в/в введении возможны тошнота, рвота, в редких случаях — коллапс. Возможны аллергические реакции, обычно проходящие самостоятельно; при необходимости проводят десенсибилизирующую терапию. Иногда наблюдается желтоватое окрашивание кожи, слизистой оболочки, мочи.