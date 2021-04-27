ФЛЮОРЕСЦЕИН* (FLUORESCEINUM*)

вводят в/в быстро (в течение 2–3 с) 5 мл готового 10% р-ра и по общепринятой методике (серийные снимки) проводят диагностическое исследование. Повторное введение при необходимости допускается не ранее чем через 3 дня. Перед в/в введением проверяют чувствительность больного к флюоресцеину, для чего внутрикожно вводят 0,1 мл 1% р-ра. При отсутствии местной реакции через 30 мин проводят флюоресцентную ангиографию.