при инфаркте миокарда и тромбозе сосудов мозга — в течение 1 и не позднее 2 сут; при тромбозе периферических артериальных ветвей — до развития гангрены; при тромбозе периферических вен — в течение первых 5–7 сут, при кровоизлиянии вследствие травмы в офтальмологической практике — не ранее 4 сут с момента травмы. Фибринолизин вводят в/в и субконъюнктивально. Непосредственно перед в/в введением содержимое флакона растворяют в изотоническом р-ре натрия хлорида из расчета 100–160 ЕД/мл непосредственно перед введением. В р-р обязательно добавляют 10 000 ЕД гепарина на 20 000 ЕД фибринолизина, смесь препаратов вводят в/в капельно с начальной скоростью 10–12 капель в 1 мин. При хорошей переносимости скорость введения увеличивают до 15–20 капель в 1 мин. Общая разовая доза фибринолизина — 20 000–40 000 ЕД, продолжительность введения — не менее 3 ч.

После окончания введения фибринолизина с гепарином продолжают гепаринотерапию (по 40 000–60 000 ЕД/сут в/в, в/м или п/к) в течение 2–3 сут с постепенным снижением дозы гепарина и переходом на антикоагулянты непрямого действия. В случае недостаточной выраженности эффекта или его отсутствия возможно повторное введение указанной смеси фибринолизина с гепарином через 8–12 сут после окончания первого введения, а также на 2-е, 3-и и 4-е сутки в тех же дозах.

В офтальмологической практике р-р вводят под конъюнктиву склеры или нижней переходной складки после предварительной анестезии путем инстилляции в конъюнктивальный мешок 0,5% р-ра дикаина. Повторные инъекции проводят через 1–2 сут. Общее количество инъекций — от 3 до 10 (900–3500 ЕД).