ФИБРИНОЛИЗИН (ЧЕЛОВЕКА) (FIBRINOLYSINUM (HUMANUM)) Действующее вещество
фибринолизин (плазмин) — компонент крови человека, который получают при ферментативной активации трипсином профибринолизина (плазминогена) плазмы крови. Фибринолизин относится к средствам, влияющим на свертываемость крови и является физиологическим компонентом естественной противосвертывающей системы организма. Механизм действия фибринолизина связан с его способностью расщеплять нити фибрина (действует как протеолитический фермент). Наибольший эффект достигается при его раннем применении в случае патологических процессов, сопровождающихся выпадением сгустков фибрина и образованием тромбов. Эффективность фибринолизина после ретракции тромба снижается.
тромбоэмболия легочных и периферических артерий, тромбоэмболия сосудов мозга (в случаях, когда не возникает сомнений в наличии тромбоза), инфаркт миокарда, острый тромбофлебит и обострение хронического тромбофлебита, тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей, вновь образованные тромбы центральной артерии сетчатки (в течение 1 сут), кровоизлияния в переднюю камеру глаза, стекловидное тело, сетчатку (как травматического, так и эндогенного происхождения).
при инфаркте миокарда и тромбозе сосудов мозга — в течение 1 и не позднее 2 сут; при тромбозе периферических артериальных ветвей — до развития гангрены; при тромбозе периферических вен — в течение первых 5–7 сут, при кровоизлиянии вследствие травмы в офтальмологической практике — не ранее 4 сут с момента травмы. Фибринолизин вводят в/в и субконъюнктивально. Непосредственно перед в/в введением содержимое флакона растворяют в изотоническом р-ре натрия хлорида из расчета 100–160 ЕД/мл непосредственно перед введением. В р-р обязательно добавляют 10 000 ЕД гепарина на 20 000 ЕД фибринолизина, смесь препаратов вводят в/в капельно с начальной скоростью 10–12 капель в 1 мин. При хорошей переносимости скорость введения увеличивают до 15–20 капель в 1 мин. Общая разовая доза фибринолизина — 20 000–40 000 ЕД, продолжительность введения — не менее 3 ч.
После окончания введения фибринолизина с гепарином продолжают гепаринотерапию (по 40 000–60 000 ЕД/сут в/в, в/м или п/к) в течение 2–3 сут с постепенным снижением дозы гепарина и переходом на антикоагулянты непрямого действия. В случае недостаточной выраженности эффекта или его отсутствия возможно повторное введение указанной смеси фибринолизина с гепарином через 8–12 сут после окончания первого введения, а также на 2-е, 3-и и 4-е сутки в тех же дозах.
В офтальмологической практике р-р вводят под конъюнктиву склеры или нижней переходной складки после предварительной анестезии путем инстилляции в конъюнктивальный мешок 0,5% р-ра дикаина. Повторные инъекции проводят через 1–2 сут. Общее количество инъекций — от 3 до 10 (900–3500 ЕД).
геморрагический диатез, кровотечение, открытые раны, острый гепатит и цирроз печени, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, нефрит, фибриногенопения, туберкулез легких в острой форме, лучевая болезнь.
Относительным противопоказанием является АГ при поражении мозга (систолическое АД — 220 мм рт. ст., диастолическое — 120 мм рт. ст.). При более высоком АД назначение фибринолизина возможно лишь по жизненным показаниям. Противопоказания для субконъюнктивального введения отсутствуют.
при в/в введении возможны аллергические реакции (озноб, лихорадка, эритема, крапивница и др.). Иногда может наблюдаться снижение АД, в связи с чем рекомендуется его повторное измерение во время инфузии. Для устранения побочных явлений необходимо уменьшить скорость введения фибринолизина, а при более выраженной реакции введение прекратить, ввести промедол, антигистаминные и при необходимости сердечно-сосудистые средства. При субконъюнктивальном введении фибринолизина возможна кратковременная боль в месте инъекции.
контроль системы свертывания крови осуществляют до введения фибринолизина путем определения протромбинового индекса, который должен быть не ниже 40%; времени общего свертывания крови, которое может увеличиться, но не более чем в 2,5 раза; фибриногена плазмы крови, содержание которого может уменьшиться, но не ниже 100 мг%.